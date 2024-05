Nel consultorio dell’Asl 2 di Albisola Superiore è nato il nuovo Baby Pit Stop Unicef

Albisola Superiore. Nuovo Baby Pit Stop UNICEF al consultorio Asl 2 Savonese di Albisola Superiore in via Conradi 81, un luogo protetto e tranquillo dove verrà favorito e incoraggiato l’allattamento al seno. L’inaugurazione si è tenuta domenica 12 maggio in occasione della Festa della mamma.

Per l’occasione si è parlato dell’importanza dell’allattamento al seno, raccomandato da Unicef e Oms per almeno i primi sei mesi di vita, a partire dalle prime ore dalla nascita, in quanto favorisce lo sviluppo sensoriale e cognitivo proteggendo i bambini dalle malattie infettive e croniche. All’evento hanno partecipato la dottoressa Astengo che si è occupata dell’arredamento della stanza dedicata al Baby Pitt Stop, Alessandra Gagliardi volontaria de La Leche League Italiana, l’Assessore uscente alle politiche sociali di Albisola Superiore Calogero Sprio, Veronica Cocumazzo, presidente Provinciale di Savona per UNICEF, alcune mamme con i loro bambini.