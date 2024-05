Moglio in festa per la Bandiera Verde alla Scuola Primaria “Luigi Bottaro”

Alassio. Grande orgoglio e soddisfazione ad Alassio per la Scuola Primaria “Luigi Bottaro” della frazione di Moglio, che – come annunciato nelle scorse settimane – ha ricevuto nuovamente la prestigiosa Bandiera Verde e la certificazione Eco-Schools da parte della FEE (Foundation for Environmental Education).

In occasione di questo importante riconoscimento – che sottolinea l’impegno continuo della scuola nel promuovere la sostenibilità ambientale e nell’educare i giovani a diventare cittadini consapevoli e responsabili – si è svolto un momento celebrativo alla presenza del personale scolastico e degli studenti.

Presenti anche alcuni membri dell’amministrazione comunale: il vice sindaco del Comune di Alassio con delega all’Ambiente Angelo Galtieri ed il

consigliere comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda.