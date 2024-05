Mister e staff da Sampierdarena ad Albisola a piedi per la vittoria del campionato

Sacrificio, studio, divertimento e applicazione. Lo sport è materia concreta ma permeata dal rapporto stretto col caso, la fortuna e la “mistica”. Ecco quindi che dietro una stagione fatta da tantissime ore di allemento si celano voti e promesse.

Quella del mister dell’Albissole Carlo Sarpero e del suo staff composto da Davide Orcino, Antonello Scarfi e Marco D’Aliesio (raccolto ad Arenzano) è stato dei più classici. Un pellegrinaggio a piedi da Genova San Pier d’Arena (scritto con la denominazione storica) ad Albisola. Un totale di quasi 42 kiloemetri e quasi 8 ore di percorso.

Come in ogni percorso e in ogni stagione, non sono mancate le avversità, un temporale in prossimità di Vesima, e gli aiuti per andare avanti. A Cogoleto e Varazze, i giocatori Jacopo Ghigliazza e Roberto Cozzi hanno offerto una birra per rinfrancare i pellegrini.

Il campionato è stato vinto alla fine di marzo ma gli impegni fino alla finale regionale per un titolo platonico (poi perso contro la Calvarese) ma comunque prestigioso hanno fatto rimandare la camminata. Un ultimo atto simbolico prima di tuffarsi in una stagione che rivedrà i ceramisti in Promozione.