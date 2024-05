Millesimo 2024: Pd e Sinistra Italiana con Benzi, Fdi e Fi con Garofano, Lega e Moderati con Picalli

Millesimo. La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo a Millesimo, il Comune valbormidese più grande dell’imminente tornata amministrativa: i point dei tre candidati, tutti vicini tra loro nel cuore del paese, sono in fermento e a caccia di voti a poco più di due settimane dall’appuntamento alle urne. Sul piano politico, la lista di Manuela Benzi, “SìAmo Millesimo”, targata centro sinistra, ha da tempo l’appoggio ufficiale del Partito democratico e anche il portavoce savonese di Sinistra italiana, Luigi Lanza, rende noto il sostegno al gruppo seppur non ci siano tesserati tra gli aspiranti consiglieri.

Per il centro destra, invece, le due liste capitanate dal sindaco uscente Aldo Picalli e dal suo ex vice, Francesco Garofano, vedono una divergenza anche partitica. Infatti, oltre alla spaccatura “amministrativa”, sono differenziati anche gli endorsement dal mondo politico. Più abbottonato Garofano: “Noi Millesimo”, infatti, non ha finora ricevuto visite ufficiali da parte di esponenti dei partiti che lo sostengono, come ad esempio Fratelli d’Italia di cui lui stesso è un iscritto, o Forza Italia, essendo l’assessore uscente Alessandra Garra un membro del direttivo forzista provinciale. Picalli, invece, nei giorni scorsi, ha accolto sia il candidato alle Europee per Forza Italia-Noi Moderati, ex sottosegretario alla Sanità, Andrea Costa, sia il presidente della Regione ad interim Alessandro Piana con altri consiglieri in quota Lega, come Stefano Mai e Brunello Brunetto, schierati proprio con il suo “Progetto Millesimo”.

Per quanto riguarda i programmi, Manuela Benzi sigla il Patto per Millesimo, “perché la nostra vuole essere un’amministrazione trasparente e leale nei confronti di tutti i cittadini. Nessuna promessa irrealizzabile, ma solo impegni concreti da perseguire insieme per invertire la rotta di un’amministrazione che, dopo tanti proclami sui social, si scopre oggi con tante criticità da risolvere: dai cimiteri alla piscina, dal rilancio degli eventi estivi all’importanza delle associazioni cittadine, dalla pulizia e decoro del paese al riallacciare il dialogo con i commercianti, da un rinnovato ascolto dei cittadini all’attenzione fondamentale da rivolgere alle frazioni e località del nostro paese”.

Per Francesco Garofano è priorità di Noi Millesimo “garantire una gestione finanziaria responsabile e trasparente del nostro Comune assicurando che le risorse pubbliche siano impiegate con attenzione e secondo criteri di efficienza e equità, al fine di soddisfare al meglio i bisogni e le priorità della comunità, senza sprechi o favoritismi. Lavoreremo per valorizzare il nostro prezioso personale comunale, offrendo formazione e opportunità di crescita professionale, al fine di migliorare ulteriormente i servizi ai cittadini. Infine, per un miglioramento costante, sarà indispensabile una ricerca attiva di fondi e finanziamenti per sostenere gli investimenti per lo sviluppo della nostra comunità, dove i servizi sanitari siano accessibili a tutti e di qualità, un ambiente in cui la sicurezza e la tranquillità siano garantite”.

Il “Progetto Millesimo” di Aldo Picalli “si concentrerà su alcuni punti specifici quali lo sviluppo della viabilità e riqualificazione urbana. Millesimo fa parte del circuito dei ‘Borghi più belli d’Italia’ e intendiamo quindi sostenere e collaborare con tutte le associazioni del territorio per fare si che il nostro borgo abbia una spiccata vitalità e torni così ad essere punto di riferimento per il territorio. Non di meno dedicheremo particolare attenzione alla fascia di popolazione più anziana e lavoreremo per un paese pulito e sicuro”.