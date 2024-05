Liguria. Prosegue il periodo instabile su Europa centrale e Italia settentrionale, per effetto della goccia fredda da giorni ormai stabile sul vecchio continente. Atteso un nuovo impulso perturbato per giovedì, prima di una pausa più decisa nel fine settimana.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 23 maggio avremo nella notte e al mattino nubi sparse su tutta la Liguria, con deboli piovaschi più probabili sul levante della regione. Dalle ore centrali aumenterà l’instabilità, con rovesci temporaleschi anche di forte intensità su Alpi Liguri e savonese occidentale, in spostamento verso le coste adiacenti; fenomeni temporaleschi di intensità moderata, localmente anche forte sul centro-levante interno della regione, in spostamento verso la Pianura Padana. Generale attenuazione delle precipitazioni in serata.

Venti moderati dai quadranti meridionali, localmente forti sui crinali esposti del centro-levante. Mare con moto ondoso in lenta scaduta, da molto mosso a mosso nel corso della giornata. Temperature generalmente stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi, con queste ultime in diminuzione sul settore centrale: sulla costa minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 17 e 22 gradi; all’interno minime tra 6 e 14 gradi, massime tra 10 e 17 gradi.

Venerdì 24 maggio giornata nuovamente instabile, seppur in misura minore della precedente. Precipitazioni deboli al più moderate sul centro-levante, a carattere temporalesco nell’interno di ponente.

Venti tra il debole ed il moderato dai quadranti meridionali. Mare in lenta scaduta da mosso a poco mosso nel corso della giornata. Temperature generalmente stazionarie, massime in aumento sul settore centrale.

Sabato 25 maggio ultime precipitazioni sulla regione, a carattere temporalesco nel pomeriggio tra Alpi Liguri e savonese occidentale. Deciso miglioramento a partire dalla serata.