Liguria. Il campo anticiclonico che ci sta interessando si erge verso il Regno Unito, dominando la scena sud-occidentale europea e portando con sé giornate ampiamente soleggiate anche in nord Italia.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 9 maggio avremo una giornata prevalentemente soleggiata, fatto salvo per qualche piccolo cumulo in formazione nel pomeriggio prevalentemente nel settore interno della regione ma senza particolari fenomeni di rilievo.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, in rinforzo fino a forti sui crinali esposti del genovesato orientale e dello spezzino. Mare strinato sotto costa, mosso al largo. Temperature minime in calo, massime in aumento: sulla costa minime tra 14 e 19 gradi, massime tra 20 e 25 gradi; all’interno minime tra 6 e 14 gradi, massime tra 14 e 22 gradi.

Venerdì 10 maggio avremo qualche nube in più rispetto al giorno precedente, in formazione sempre nell’interno della regione dalle ore centrali, ma in spostamento verso le coste che potranno essere interessate marginalmente (specie al centro della regione). Possibile formazione di qualche breve piovasco nelle zone interne nelle ore pomeridiane.

Venti a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie le minime.

Sabato 11 maggio altra giornata ampiamente soleggiata, caratterizzata da locale instabilità pomeridiana nell’interno.

Vento a regime di brezza, mare poco mosso, localmente quasi calmo. Temperature in aumento nei valori massimi.