Liguria. L’indebolimento dell’anticiclone sul Mediterraneo centro-orientale favorirà l ingresso di una saccatura atlantica sul Golfo di Biscaglia, portando un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione; Il quale culminerà tra la serata di martedì e la prima parte di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in mattinata ,complice un richiamo sostenuto dai quadranti meridionali, sarà diffusa nuvolosità irregolare bassa sul settore centrale, con qualche schiarita più probabile sugli estremi di regione. Pomeriggio che trascorrerà sempre con nuvolosità bassa irregolare e un incremento di velature e nuvolosità stratificata. Saranno possibili veloci rovesci e temporali sul settore delle Alpi Marittime/Liguri, dal tardo pomeriggio; Più isolati e sporadici sullo spartiacque dell’Appennino di Levante. Situazione che rimarrà pressochè invariata per la serata/nottata , con temperature più alte sul settore centrale, complici deboli e locali fenomeni di compressione.

Venti: deboli/moderati di scirocco sul settore centro-orientale in mattinata. Da E/NE sull’Imperiese per tutto il periodo. Deboli e variabili in serata sul settore centrale. Mari: poco mossi o quasi calmi ovunque. Temperature: minime stabili. Massime in lieve calo, specie lungo i litorali. Costa: Min: +14/+19°C – Max: +20/+24°C; interno: Min: +5/+15°C – Max: +17/+25°C.

MARTEDì 14 MAGGIO: mattinata con cieli parzialmente nuvolosi ovunque, in veloce copertura entro il pomeriggio. in serata prime deboli piogge tra Tigullio e Levante ligure in estensione notturna a tutto il settore centro-orientale e all’estremo ponente regionale

Venti: deboli o moderati da est/sud-est. Mari: poco mossi/mossi ovunque. Temperature: in lieve calo.

MERCOLEDì 15 MAGGIO: Possibile peggioramento già a partire dalla nottata, con probabile maggior coinvolgimento del settore centro-occidentale. Diminuzione delle temperature, con maggior flessione nelle massime. [Seguire i prossimi aggiornamenti]