Liguria. Si avvicina al comparto Europeo una saccatura di origine Atlantica che determinerà un radicale cambio di scenario nei prossimi giorni che porterà ad una seconda metà di maggio ampiamente caratterizzata da instabilità diffusa. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli prevalentemente poco nuvolosi o velati su tutta la regione, con maggiori addensamenti che saranno presenti sui versanti padani centro-occidentali e sul mare nella notte e primissime ore del giorno. In seguito aumento della nuvolosità dapprima ad ovest, in transito verso est nel corso della giornata: prime seppur deboli precipitazioni sono attese sull’Imperiese e Savonese dal tardo pomeriggio/sera.

Sarà inoltre possibile lo sviluppo di fenomeni convettivi nel pomeriggio in Val d’Aveto/Trebbia, con le strutture che saranno comunque sospinte a nord della Liguria dai venti in quota.

Venti: tra il debole e il moderato dai quadranti settentrionali già dalla nottata, mentre nello spezzino permarrà una blanda corrente di Scirocco. Situazione sostanzialmente invariata nel corso della giornata, a parte un’intensificazione delle correnti davanti l’Imperiese, con raffiche fino a 50-60km/h.

Mari: generalmente poco mosso, mosso nell’Imperiese. Temperature: minime in diminuzione sul centro-ponente, stazionarie nello Spezzino; massime stazionarie ovunque. Costa: Min: +14/+17°C – Max: +17/+22°C; interno: Min: +7/+12°C – Max: +14/+22°C.

MERCOLEDì 15 MAGGIO: Netto peggioramento già dalle prime ore della notte, con piogge diffuse localmente anche forti in particolare su centro e ponente della regione; rovesci di intensità tra il debole e il moderato altrove. Tempo in miglioramento nel corso del pomeriggio e in serata. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: moderati da S-SE, con raffiche fino a 50-60km/h sul Mar Ligure. Mari: generalmente mosso, da poco mosso a mosso a Levante. Temperature: stazionarie nei valori minimi, in calo le massime

GIOVEDì 16 MAGGIO: altra giornata perturbata, ma la zona maggiormente interessata sarà questa volta il settore centro-orientale, mentre altrove le precipitazioni saranno tra il debole ed il moderato. Venti: moderati dai quadranti meridionali, mare mosso. Temperature: in lieve ripresa nei valori massimi. [Seguire i prossimi aggiornamenti]