Liguria. Flussi umidi meridionali nei bassi strati determineranno un incremento della nuvolosità in chiusura di settimana. Da lunedì si avvicinerà una goccia fredda in quota che, specie martedì, potrà favorire condizioni di instabilità. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da molta nuvolosità lungo la fascia costiera centro-occidentale, in particolar modo tra savonese e genovesato. Dalle ore centrali saranno possibili pioviggini o brevi piovaschi intermittenti in corrispondenza dei rilievi montuosi e degli addensamenti più consistenti. Sul resto della regione alternanza tra sole ed annuvolamenti, anche compatti.

Venti: tra deboli e moderati dai quadranti meridionali, rinforzi fino a tesi/forti sul settore centrale e relative zone interne. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie a levante ed in calo altrove. Costa: Min: +10/+14°C – Max: +15/+20°C; interno: Min: +1/+10°C – Max: +13/+18°C.

LUNEDì 6 MAGGIO: nella prima parte di giornata molte nubi sul settore centro-occidentale della costa, non si escludono pioviggini intermittenti, maggiori schiarite sul resto della regione. Tra il pomeriggio e la serata nuvolosità in aumento sull’intero territorio regionale, possibili rovesci nelle zone interne, in parziale sconfinamento costiero. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: sostenuti da sud-est. Mari: da poco mosso a mosso. Temperature: stazionarie od in lieve aumento.

MARTEDì 7 MAGGIO: giornata instabile: sviluppo di rovesci e temporali nelle zone interne, in parziale sconfinamento costiero. Temperature: stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]