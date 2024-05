Messe, picnic e un concerto nelle parrocchie savonesi in Valloria e Villetta

Savona. Nei prossimi giorni le parrocchie San Filippo Neri in Valloria e Santa Maria Giuseppa Rossello in Villetta celebreranno le proprie feste patronali. Si comincerà domenica 26 maggio, solennità della Santissima Trinità, alle ore 18 in San Filippo Neri con la concelebrazione eucaristica delle due comunità, presieduta dal vescovo Calogero Marino, nel cinquantesimo anniversario della consacrazione della chiesa. Per favorire la partecipazione di tutti questa sarà l’unica messa di domenica nelle due chiese. A seguire ci sarà un aperitivo in terrazza.

Domenica 2 giugno, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), alle ore 10:30 in Santa Maria Giuseppa Rossello don Michele Farina, missionario diocesano nella Repubblica Centrafricana, officerà invece la funzione religiosa per la festa di questa parrocchia. Per favorire la partecipazione di tutti sarà l’unica del mattino nelle due chiese. Per quanti non potessero partecipare alla concelebrazione della domenica mattina, nelle parrocchiali si celebrerà sabato 25 maggio e sabato 1 giugno a San Filippo Neri alle 17 e in Santa Rossello alle 18.

Sempre il 2 giugno da mezzogiorno nei giardini Baden Powell le parrocchie e gli scout del gruppo Savona X, con la collaborazione dell’Auser, dei Giardinetti 365 e delle scuole Mameli – Munari, invitano alla “Festa VI.VA.” il “Blue Picnic di Famiglia” (tutti vestiti in azzurro e blu), giochi per i bambini (in tutto il quartiere) e a seguire la gara di torta con premiazione “La paletta d’oro”. Dalle 18 il concerto “Baden’s Power” (per l’autofinanziamento degli scout con ingresso con offerta libera, consigliata 3 euro), birre, vino e bibite. Per informazioni è possibile contattare Martina al numero di cellulare 3476444152 o il parroco don Mario Moretti al 3479350708.