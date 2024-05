Luigi Bertoldi e la sua “Rinascita”. Candidato a sindaco per le prossime comunali di Celle

Celle Ligure.”Prima di tutto la legalità. Riteniamo che niente possa essere fatto senza tenere conto di quest’obbligo”. Luigi Bertoldi e uno dei punti fondamentali del suo programma. Ex sindaco di Celle, ci riprova. “Le leggi sono fatte per consentire ai più deboli di vedere riconosciuti i propri diritti”. Poi prosegue. “Stiamo perdendo un elevatissimo numero di residenti, ogni anno. Questo comporta conseguenze disastrose per Celle, liberate decine di appartamenti, effetti negativi anche per gli esercizi commerciali, se non si cambia questo andamento, se non si ferma questa emorragia accompagnata anche da un calo del turismo. Poi, più cura, per tutto”. Una lista composta da varie personalità con ruoli ed esperienze diverse.

Che caratteristiche ha la squadra di “Rinascita”? Luigi Bertoldi ne traccia un profilo. “Un gruppo di persone che ha dei trascorsi al proposito, che ha denunciato nel tempo e da tempo tutte le illegalità, le irregolarità amministrative e che ha prodotto segnalazioni ed esposti che hanno causato, a loro volta, conseguenze da rimarcare, che sono state nascoste. Cioè – sottolinea – ci sono tanti pronunciamenti di autorità amministrative che confermano l’assoluta illegittimità delle autorizzazioni edilizie rilasciate”. Tra le intenzioni di Bertoldi, dare più voce alle frazioni. “Porteremo i loro rappresentanti in consiglio comunale, modificheremo il regolamento”.

Poi elenca le caratteristiche del gruppo che lo sostiene. “Lo spirito con il quale si impegna e si dedica a questo obiettivo. Qui non ci sono persone che aspirino a carriere politiche. Non ci sono persone legate in qualsiasi modo a lobby dell’immobiliarismo: ci siamo proposti come potrebbe fare qualsiasi cittadino che decide di mettersi a disposizione per la Croce Rosa, con lo stesso spirito. Questo è puro volontariato, conseguenza dell’amore per il paese. Per il suo ambiente. Per la sua comunità”.