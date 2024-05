Loano, Nappi scrive al ministro dell’istruzione: “Insegnante tratta temi che esulano dal programma ministeriale e diffonde sue idee personali”

Loano. Francesco Nappi, presidente del partito Sovranisti per l’Italia, ha inviato una lettera al ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara per segnalare alcuni “fatti accaduti alle scuole Valerga di Loano” dove “un’insegnante si sta arrogando il diritto di trasmettere i suoi pensieri personali agli alunni e che tali pensieri non rientrano nel programma ministeriale”

Secondo Nappi, l’insegnante in questione “ha fatto scelte non previste dal programma ministeriale: la docente ha comunicato agli alunni il proprio parere personale rispetto al conflitto russo-ucraino stabilendo chi erano ‘i buoni’ e ‘i cattivi’. Inoltre sempre la stessa insegnate ha trattato nella classe il tema del cambiamento climatico utilizzando un testo di Greta Thunberg, che non risulta a oggi essere una geologa né una scienziata e neppure una meteorologa esperta. In ultimo è stato trattato il tema della parità di genere e non mi sembra che la parità di genere sia un punto del programma ministeriale”.

Secondo Nappi, tali fatti sarebbero avvenuti “in presenza di assistenti dei servizi sociali e degli insegnati della scuola”.

Conclude: “Chiedo che predano vengano prese informazioni su quello che è accaduto all’istituto e nelle scuole primarie Valerga di Loano e si predano dei seri provvedimenti anche nei confronti del dirigente scolastico. Mi chiedo dove sia il sindaco di Loano Luca Lettieri, che mi sembra più occupato a conferire cittadinanze che interessato a ciò che succede nel paese da lui amministrato”.