Loano, manifestazione dei Sovranisti per l’Italia “in difesa dei genitori vittime degli assistenti sociali”

Loano. Manifestazione dei “Sovranisti per l’Italia” per esprimere solidarietà ai genitori vittime di decisioni sulla potestà dei figli.

“Come detto tempo fa siamo arrivati ad una data. Il 12 giugno 2024 dalle ore 10.30 saremo davanti all’Rsa Ramella a Loano. La manifestazione verterà su comportamenti a nostro giudizio discutibili e parziali degli assistenti sociali di Loano. In più la manifestazione riguarderà anche l’assenza del sindaco che nonostante abbia ricevuto segnalazioni non ha mai monitorato i propri uffici”, scrive Andrea Della Valle di Sovranisti per l’Italia.

“Saremo in tanti per esprimere solidarietà a quei genitori soprattutto padri che da quanto segnalato sono vittime di comportamenti e decisioni soggettive e non oggettive da parte degli assistenti sociali. Logicamente gireremo tutto alla Procura per capire cosa stia succedendo” – conclude Della Valle – Il 12 giugno sentirete forte la voce dei genitori vessati da questi uffici”.