Loano, due nuovi giochi inclusivi nei Giardini Bestoso di corso Europa

Loano. Due nuovi giochi per bambini sono stati posizionati nell’area dei Giardini Bestoso, in corso Europa, a Loano.

Le giostrine, dotate di pavimento antitrauma, sono state acquistate nell’ambito de “Il mare per tutti”, il progetto di turismo accessibile ed inclusivo finanziato da Regione Liguria presentato da Pietra Ligure (capofila) con i Comuni di Loano, Borgio Verezzi, Finale Ligure e in collaborazione con 11 associazioni partner. Il bando prevedeva che parte del finanziamento venisse destinata proprio all’acquisto di giochi inclusivi.

I giochi (acquistati dal capifila Pietra Ligure su indicazione del Comune di Loano) sono stati collocati nell’area di corso Europa con l’intento di rivitalizzare e rendere maggiormente fruibile l’area.

L’amministrazione comunale del sindaco Luca Lettieri sottolinea come “Il mare per tutti” sia stato un’ottima esperienza, sia a livello di risultati che di promozione dell’immagine di Loano quale meta turistica accessibile. L’auspicio è che in futuro vengano proposti altri bandi simili, che consentano ai comuni del comprensorio di lavorare nuovamente in sinergia.

Il progetto prevedeva anche l’acquisto di fioriere e cartelloni informativi dedicati all’ambiente marino e alle specie ittiche, in corso di installazione.