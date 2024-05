LNI Savona, successi di Giacomo Gini in singolo e Patrizia Aytano con Silvia Ghigliazza in doppio

Genova. La quinta tappa del campionato regionale ligure della classe Hansa 303 di vela paralimpica è stata organizzata il 25 e 26 maggio dalla L.N.I. Genova Sestri Ponente, che ha dedicato l’evento al compianto Giulio Ganapini, più volte membro degli Organi collegiali della sezione che ha dedicato i suoi ultimi anni alla vela solidale, che gli deve molto.

Hanno preso parte alla tappa 16 velisti, suddivisi fra 7 barche in singolo al sabato pomeriggio e 6 barche in doppio la domenica.

Le tre prove del sabato si sono svolte in una giornata di burrasca ma con brezza di mare leggerissima a 5-6 nodi e di mutevole direzione, con una linea di partenza piuttosto vicina alla scogliera antistante Pegli e lunga non più di una trentina di metri, abbastanza affollati dai 7 singoli.

Racconta Piero Maresca di essere riuscito a partire bene in tutte tre le prove e di avere girato la boa di bolina fra i primi ma di essere risultato molto lento al lasco, arrivando sempre ultimo. Un andazzo che nelle varie prove è toccato in maniere altalenante, chi più chi meno, anche ai primi classificati sul podio tutto genovese con successo di Giacomo Gini a 7 punti (4-2-1) pari merito con Giulio Cocconi (1-3-3), seguiti da Silvia Ghigliazza a 8 punti (3-1-4). Quarto posto per Luca Prister a 10 punti (2-6-2), seguito da Donato del Tufo a 16 punti (5-5-6) e da Valia Galdi a 17 punti (7-4-5), tutti tre della L.N.I. Chiavari, con 7° posto di Piero Maresca della L.N.I. Savona a 20 punti (6-7-7).

Una domenica soleggiata, ma se possibile con brezza ancora più leggera, ha comunque consentito di svolgere tre prove anche alle barche in doppio, con l’equipaggio composto da Patrizia Aytano e Silvia Ghigliazza quasi sempre al comando e meritatamente al successo con 4 punti (1-2-1), davanti a Enrico Carrea e Giacomo Gini a 6 punti (3-1-2), entrambe equipaggi della L.N.I. Genova Sestri Ponente. Terzo gradino del podio per Luca Prister con Di Vita della L.N.I. Chiavari a 8 punti (2-3-3). Altro equipaggio genovese al 4° posto, con Rosanna Lertora con Antonio Puppo a 13 Punti (5-4-4), seguito da Furio Nalbi con Piero Maresca a 15 punti (4-5-6) e da Edoardo Gallo con il padre Alfonso a 17 punti ( 6-6-5), entrambe equipaggi della L.N.I. Savona.

Da evidenziare, infine, il grande successo dei simpatici momenti conviviali e della premiazione.

Dopo le cinque tappe primaverili, il sesto e conclusivo appuntamento del Campionato Regionale è in programma alla L.N.I. La Spezia il 7-8 settembre.