L’Istituto Patetta di Cairo vince il contest GEA Edu: idee per il Futuro

Roma. Ieri, 22 maggio 2024, nello spazio multimediale del Parlamento Europeo Europa Experience David Sassoli, a Roma, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile si è svolta la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori del concorso ‘Gea EDU – Idee per il futuro’.

Il contest, promosso da Fondazione Articolo 49, in collaborazione con WITHUB e GEA – Green Economy Agency, è rivolto agli istituti secondari di II grado, e porta sui banchi di scuola i temi della sostenibilità per motivare ragazze e ragazzi a sviluppare un pensiero critico sui temi dello sviluppo sostenibile e a costruire ogni giorno un mondo in linea con l’Agenda 2030 e i suoi obiettivi.

Agli studenti e alle studentesse è stato chiesto di approfondire il tema dell’economia circolare e del Global Goal 13 sulla lotta al cambiamento climatico, con un’attenzione particolare allo smaltimento dei rifiuti e alla nuova vita degli scarti, per proporre una reale transizione ecologica attraverso le loro idee.

L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con il Parlamento e la Commissione europea ha coinvolto 2.000 studenti, 104 classi, 49 scuole, 17 regioni italiane.

Le studentesse e gli studenti delle classi 4I e 5H dell’Istituto Tecnico Tecnologico- Elettrotecnica-Automazione – I.I.S. Federico Patetta di Cairo Montenotte, coordinati dai Proff. Aliberti e Duce hanno vinto il contest proponendo il progetto ‘Mani dentro la terra’. L’iniziativa, in collaborazione con Iren, ha previsto una visita presso il biodigestore Iren di Ferrania per assistere a come vengono trattati i rifiuti organici, la realizzazione di un braccio robotico con materiali riciclati, la progettazione dell’edificio “Mani dentro la terra” a zero impatto energetico e l’ideazione di un bookcrossing presso l’istituto.

Un progetto proiettato al futuro ideato dai ragazzi e dalle ragazze di oggi, gli adulti di domani.

“Siamo stati contenti del percorso di approfondimento fatto sulle tematiche dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile, dichiarano i ragazzi che stanno tornando in Val Bormida, dopo l’esperienza romana. “Si tratta infatti di settori strategici anche a livello lavorativo poiché, come ha dichiarato oggi Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, ambientalista e storico leader di Legambiente, “il 45 % dei posti di lavoro richiede forti competenze ambientali” e “se sbagliamo queste politiche, e se i ragazzi non sono protagonisti, andiamo a sbattere”.