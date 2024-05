Lista Berlangieri Sindaco: “Arredo urbano, decoro e manutenzione per un nuovo appeal della nostra Finale Ligure”

Finale Ligure. “La cura e l’attenzione per la città e per le sue frazioni sono fondamentali per garantire, ai cittadini e ai turisti, la sensazione di bellezza che la nostra Finale merita, oltre alla percezione di un buon livello della qualità di vita nel nostro territorio”. Così il candidato sindaco a Finale Ligure Angelo Berlangieri sugli interventi rivolti all’arredo urbano, al decoro cittadino e alla manutenzione ordinaria.

“Finale deve tornare a essere pulita, ordinata, sicura, e curata in ogni minimo dettaglio con un’azione costante di monitoraggio e controllo e continui interventi, ove necessari, di manutenzione ordinaria di tutti gli edifici, aree, manufatti e arredi”.

Per l’arredo urbano: “Ricognizione dell’arredo urbano esistente e sua implementazione o sostituzione, ove necessario, utilizzando arredi che soddisfino i principi di funzionalità e di coerenza estetica con le caratteristiche storiche e architettoniche dei contesti in cui saranno inseriti”.

Sul decoro e la manutenzione ordinaria: “Per garantire il decoro e l’ordinaria manutenzione della città e delle sue frazioni organizzeremo un servizio così strutturato: attivazione del Servizio Comunale Manutenzione e Decoro esecuzione del programma settimanale delle attività di ordinaria manutenzione, redatto dal dirigente responsabile in esito alla settimanale conferenza del segretario generale e dei dirigenti con il sindaco. Raccolta delle segnalazioni degli interventi manutentivi nel programma settimanale”.

“Le segnalazioni saranno fornite: al responsabile del Servizio dai cittadini, con l’uso della nuova APP Finale Ligure o con i tradizionali contatti per e-mail o telefono, dagli agenti della polizia municipale, in particolare dalla nuova figura del vigile di quartiere e dall’operatore ecologico di quartiere presente nei periodi di maggior afflusso; al sindaco dai referenti dei rioni e delle frazioni nel corso della periodica riunione della Consulta a frequenza bisettimanale. E si valuterà la riattivazione del servizio reperibilità per le emergenze” aggiunge ancora il candidato sindaco finalese.

Altro punto programmatico la tamponatura degli edifici interessati da ponteggi: “Per i cantieri d’impatto interessanti edifici nei centri storici si prevedrà la possibilità di tamponature estetiche, coerenti con il contesto urbano, dei ponteggi a fronte di una riduzione del canone per l’occupazione del suolo pubblico con i ponteggi stessi”.

E poi il contrasto ai “graffiti” su muri, palazzi e monumenti: “I numerosi graffiti comparsi anche a Finale, come in altre città italiane, nulla hanno a che vedere con le espressioni artistiche e la cosiddetta “arte murale”, si tratta di mancanza di rispetto per i luoghi pubblici e di una vera offesa alla città e ai finalesi”.

“Oltre alle misure di controllo e vigilanza, inclusa la videosorveglianza, e alle attività di manutenzione ordinaria, per contrastare il fenomeno organizzeremo periodicamente anche dei “Cleaning Day”, coinvolgendo le associazioni e i cittadini (i monuments men/women) che volontariamente potranno dedicare un po’ del loro tempo per testimoniare fattivamente come la comunità non si arrenda al degrado ma risponda difendendo i propri luoghi”.

“A scopo preventivo individueremo, nell’ambito del territorio comunale, aree da destinarsi all’espressione di “arte urbana”, con il non secondario obiettivo di rendere meno desolanti superfici degradate prive di ogni valore estetico”.

“Infine, a sostegno delle forme di arte urbana organizzeremo anche esposizioni di “writers” di valore, onde generare uno spirito di emulazione positivo, con esempi legati all’espressione artistica e non già al mero vandalismo” conclude Berlangieri.