“Lista Berlangieri Sindaco”: a Finale Ligure festa elettorale con Alessandro Bianchi e Fabrizio Casalino

Finale Ligure. Oltre agli incontri con i cittadini e le realtà del territorio, per la lista “Berlangieri Sindaco” è arrivato il momento di un primo appuntamento di festa in vista della chiusura della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali finalesi.

Per il candidato sindaco Angelo Berlangieri uno spazio di relax e divertimento da condividere con la cittadinanza di Finale Ligure, in attesa del rush finale prima del voto per le amministrative.

Appuntamento sabato 1 giugno dalle ore 18.00 in piazza Vittorio Emanuele: un evento a cura di Alessandro Bianchi e Fabrizio Casalino, pronti a far divertire il pubblico presente. Prima dello show del duo comico, si esibirà dj Crippa, mentre a seguire saliranno sul palco Wasarave e Daxbj, due disc jokey emergenti che faranno ballare le hit più in voga.

“Una delle nostre mission per rilanciare la nostra Finale Ligure è proprio quella del ritorno dei grandi eventi artistici e di nomi di peso nel panorama nazionale, in quanto musica e divertimento, con un pacchetto di manifestazioni di qualità e con artisti di rilievo è e sarà sempre più funzionale all’attrattività cittadina e slancio per lo stesso indotto turistico” ha evidenziato il candidato sindaco Angelo Berlangieri.