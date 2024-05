L’inglese resta in cima alle lingue business più richieste per lavorare nel turismo

Chi vive in Liguria o pensa di trasferircisi sa che c’è un grande interesse dal punto di vista turistico: non solo in estate con il mare e le spiagge, le strutture ricettive cercano professionisti che possano seguire i viaggiatori in ogni momento dell’anno attirati da musei, eventi sportivi e molto altro. Basti pensare che proprio la città di Genova, grazie agli appuntamenti sui Rolli e Savona con le giornate Fai attira tantissimi turisti. Nella zona savonese, il mondo e-bike e i sentieri nei boschi hanno un forte interesse per olandesi e tedeschi che scelgono, anche lontano da momenti di punta come l’estate, la regione italiana per le proprie experience.

I corsi di inglese online certificati diventano quindi un’ottima occasione per migliorare il proprio CV e ottenere maggiori telefonate dopo una candidatura. Ma cerchiamo di capire insieme quali sono le altre più richieste dal settore e perché è così utile per le professioni legate al mondo turistico.

Perché la lingua anglofona domina la scena professionale

Ma perché proprio questo idioma detiene ancora questo primato? Semplice: è a tutti gli effetti la lingua franca in ambito professionale e non solo. In aeroporti, hotel, attrazioni turistiche e persino nei piccoli caffè nelle città più remote, l’inglese rimane il modo più universale per connettersi. Attenzione: non stiamo dicendo che le altre non siano interessanti, ma sicuramente in cima alle richieste c’è l’inglese. Plus, conoscere due lingue straniere, oltre all’italiano. In Liguria, tra le più richieste spiccano francese e tedesco, ma di recente il russo, il cinese, l’olandese stanno guadagnando rilevanza.

Non basta sapere ordinare un caffè o dare indicazioni stradali. Oggi, i professionisti del turismo con una fluente conoscenza del british english risultano in grado di negoziare contratti, partecipare a conferenze internazionali e gestire crisi, il tutto con una facilità che sembra quasi magia. E non finisce qui: una buona padronanza spesso si traduce in migliori opportunità di carriera e in uno stipendio più alto.

Imparare il business english: perché investire nella formazione

Ok, ma quali sono i modi per migliorare? Corsi online, app di apprendimento linguistico, immersioni in ambienti anglofoni, o magari un buon vecchio scambio culturale. Il bello dell’inglese è che è ovunque, e le risorse per impararlo sono infinite. Quindi, se vuoi far decollare la tua carriera nel turismo, è sicuramente il tuo biglietto d’oro.

Opportunità professionali da valutare

Andando oltre hotel, strutture ricettive, bar e ristoranti esistono tantissime opportunità professionali in cui farsi notare grazie alla conoscenza della lingua inglese. Tutte le attività presenti in prossimità di zone turistiche (ad esempio negozi o shop di varia tipologia) possono interfacciarsi in modo diretto con stranieri: per questo motivo, avere personale qualificato in grado di comunicarci fa la differenza.

La Liguria permette di esplorare la regione attraverso tantissime tipologie di attività outdoor come immersioni, vela, escursionismo e molto altro. Gli operatori e istruttori di queste experience, per attrarre una clientela più ampia, trovano molto utile parlare inglese. La capacità di spiegare le procedure di sicurezza e di rispondere alle domande in inglese è essenziale per garantire un’esperienza sicura e piacevole per tutti.