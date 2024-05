L’europarlamentare Zambelli ad Albenga, Ciangherotti: “Con Forza Italia nuovo sportello in Comune per intercettare bandi europei” 

Albenga. “Ho accolto con grande entusiasmo la proposta dei comuni della zona di Albenga di consorziarsi, dando vita ad un ufficio sovracomunale che abbia il compito di intercettare fondi e bandi regionali ed europei. Questo ufficio potrà anche beneficiare di un filo diretto con le istituzioni europee per mio tramite, grazie ad una figura che metterò a disposizione personalmente, esperta nella progettazione europea”.

Questo l’accordo raggiunto dall’europarlamentare Stefania Zambelli e il gruppo di Forza Italia di Albenga a seguito del convegno dal titolo “Cosa chiedere l’UE all’agricoltura?”, promosso dal consigliere albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e dal commissario provinciale forzista Luigi Pignocca il 16 aprile scorso.

L’evento si era tenuto presso il Museo Sommariva “Civiltà dell’Olio” alla presenza dell’europarlamentare Zambelli, l’imprenditore agricolo e moderatore del congresso Gero Calleri, il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio, il consigliere comunale e coordinatore ingauno di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il consigliere regionale forzista Angelo Vaccarezza e il commissario provinciale degli azzurri Luigi Pignocca.

Ciangherotti, intervenuto durante l’evento albenganese, spiega: “L’UE deve essere vista come un’opportunità per i comuni. È grazie a figure come la sua che Forza Italia si conferma un partito forte e autorevole non solo a livello nazionale, ma anche all’interno della grande famiglia del Partito Popolare Europeo”.

Il coordinatore forzista albenganese ha accolto con soddisfazione l’esito positivo dell’accordo raggiunto con l’europarlamentare Zambelli: “La previsione di un ufficio dentro al Comune in grado di studiare e intercettare le opportunità offerte dai bandi europei è un’occasione che non possiamo lasciarci sfuggire – sottolinea Ciangherotti -, anche perché abbiamo bisogno di finanziamenti, soprattutto a livello infrastrutturale. Con l’On. Zambelli e il suo staff siamo pronti a collaborare per portare ad Albenga una figura specializzata in questo settore”.

“L’obiettivo – conclude il consigliere albenganese – è quello di estendere questa proposta sull’intero comprensorio ingauno, individuando una figura in grado di svolgere questa importantissima funzione anche per gli altri comuni. Voglio ringraziare l’On. Zambelli per la sua disponibilità. Siamo certi che con Nicola Podio sindaco potremo instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni europee nell’interesse della città e dei cittadini di Albenga”.