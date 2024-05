Lavori al nodo di Genova, ecco tutte le modifiche alla circolazione ferroviaria

Liguria. Nuove fasi per gli interventi di potenziamento infrastrutturale nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova/Campasso per la realizzazione dei due nuovi binari tra Genova Piazza Principe e Brignole, che prevedono inoltre l’avvio delle attività propedeutiche alla demolizione del viadotto ferroviario sul fiume Polcevera e il varo dell’impalcato del nuovo viadotto di accesso al bacino portuale di Genova Voltri.

Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana (società capogruppo del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) sarà necessario interrompere alla circolazione in alcune tratte nei prossimi fine settimana, nel dettaglio:

– dalle ore 00.01 del sabato alle ore 21.00 della domenica dei weekend 11 – 12 maggio, 18 – 19 maggio e 1 e 2 giugno su due dei quattro binari tra Genova Piazza Principe e Genova Brignole e sui binari 9, 10, 11, 13 e 14 di Genova Brignole;

– dalle ore 22.30 di venerdì 24 alle ore 23.59 di domenica 26 maggio nel nodo di Genova in ambito Genova Rivarolo;

Per permettere l’esecuzione degli interventi a cura dell’Autorità di Sistema Portuale la circolazione ferroviaria sarà sospesa dalle ore 22.20 di sabato alle 06.20 di domenica dei fine settimana 11-12 maggio, 1 e 2 giugno anche nella tratta Genova Voltri-Bivio Castelluccio.

Le interruzioni comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee che collegano Genova a: Novi Ligure, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Torino e in tutto il nodo di Genova con cancellazioni, limitazioni, anticipi o posticipi degli orari.

Queste modifiche alla circolazione sono necessarie per la realizzazione della galleria artificiale lunga complessivamente 240 metri che consentirà il collegamento tra le gallerie naturali esistenti e i futuri marciapiedi di interscambio con la linea metropolitana a Genova Brignole. Tale intervento si inserisce nel più ampio progetto di sestuplicamento Genova Principe-Genova Brignole il quale prevede il prolungamento delle gallerie esistenti Colombo e S. Tomaso che consentirà di eliminare le attuali interferenze di circolazione all’interno delle gallerie; incrementare l’offerta di trasporto e della frequenza dei treni regionali e metropolitani; migliorare la gestione della circolazione grazie alla realizzazione delle nuove tecnologie. Saranno inoltre avviati gli interventi propedeutici all’abbattimento del viadotto ferroviario sul fiume Polcevera nell’ambito delle attività di realizzazione del collegamento Bivio Fegino-Porto Storico e del rinnovato Parco del Campasso.

Il dettaglio delle modifiche alla circolazione ferroviaria

Nei giorni 11, 12, 18, 19, 25 maggio e 1, 2 giugno, sono previste le seguenti variazioni:

– alcuni treni del Regionale delle relazioni Torino-Genova, Milano-Genova, Novi/Arquata Scrivia-Genova, Acqui Terme-Genova, Ventimiglia/Imperia/Alassio-Genova/La Spezia, Savona-Genova/Sestri Levante modificano l’orario anche con anticipi e/o sono cancellati tra Genova Brignole e Genova Piazza Principe/ Genova Sampierdarena;

– i treni regionali della relazione Genova – Piacenza – Ravenna/Rimini modificano l’orario anche con anticipi e/o sono cancellati tra Genova Brignole e Genova P. Principe.

Nei sabati 11, 18, 25 maggio e 1 giugno, i treni metropolitani con origine da Genova Nervi/Genova Brignole e destinazione Genova Voltri/Genova Brignole e con origine da Genova Voltri e destinazione Genova Brignole/Genova Nervi sono cancellati.

Nelle domeniche 12, 19 e 26 maggio il treno RV 3383 da Ventimiglia a Genova Brignole è limitato a Genova P. Principe.

Per alcuni collegamenti sarà attivo un servizio con bus, il cui dettaglio è consultabile nella locandina allegata.

I posti disponibili sui bus in circolazione, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.