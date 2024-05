Lavoratori di Poste Italiane in piazza contro la privatizzazione: il presidio sotto la prefettura

Liguria. Questa mattina un centinaio di lavoratori di Poste Italiane sono scesi in piazza per protestare contro la messa in vendita di azioni da parte del Ministero delle Finanze e contro la direzione presa dall’azienda nell’ultimo piano industriale, che potrebbe chiedere il sacrificio di molti posti di lavoro.

La protesta è stata organizzata da SLP-CISL Liguria – SLC-CGIL Liguria – UIL-POSTE Liguria – FAILP-CISAL Liguria – FNC-UGL COM.NI Liguria- CONFSAL-COM.NI Liguria. Il presidio sotto la prefettura ha poi bloccato per qualche minuti via Roma, con qualche disagio per il traffico. La manifestazione segue l’agitazione nazionale che confluirà a fine maggio in una grande manifestazione nazionale a Roma presso il ministero delle Finanze.

Una situazione che preoccupa molto i 3500 lavoratori liguri, che vedono con incertezza il futuro dell’azienda: “Riteniamo preoccupante la decisione del Governo di autorizzare la cessione dell’intera quota azionaria di proprietà del Ministero delle Finanze, pari al 29,7% del totale, che lascerebbe sotto il controllo pubblico appena il 35% dell’azienda, considerando che nel 2015 era già stato ceduto il 35% delle azioni – spiegano in una nota le sigle sindacali – In questa cornice già di per sé poco rassicurante è arrivata la presentazione del Piano Industriale che l’Amministratore Delegato ha illustrato il 20 Marzo scorso; il piano strizza l’occhio agli investitori privati con dettagli e ricadute che ancora non sono chiari, tranne uno che si è subito capito benissimo: il taglio di ulteriori migliaia posti di lavoro che, in una situazione già di carenza endemica di personale, avrà pesanti ripercussioni sulla qualità del servizio e sugli orari degli uffici postali, con potenziali chiusure degli uffici meno centrali e riduzione del servizio dei portalettere”.

Questo “si aggiunge al puzzle un ulteriore elemento, costituito dalle trattative in corso per il rinnovo del Contratto Collettivo di categoria, dove le notizie sugli ottimi risultati di bilancio conseguiti nel 2023 dal Gruppo Poste si scontrano con una evidente ritrosia aziendale nel far confluire tali utili verso i lavoratori, preferendo destinarli in massima parte agli azionisti”.