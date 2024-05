L”Arsenio Lupin” di Savona nel podcast di Pietro Adami della Tgr Liguria

Savona. Un personaggio che rimarrà nella storia, non solo di quella all’ombra della Torretta. Ci sono vite, infatti, che sembrano scritte apposta per un romanzo o per un film.

Come quella di Renato Rinino, il “Lupin della Riviera Ligure”, che 30 anni fa mise a segno un colpo in grado di renderlo celebre in tutto il mondo. Entrato a Saint James Palace, proprietà dell’allora principe Carlo d’Inghilterra, rubò alcuni gioielli della corona britannica.

Da lunedì 13 maggio, su RaiPlay Sound, a raccontare la sua storia è il nuovo podcast “Rinino, il ladro gentiluomo che derubò il principe Carlo”, prodotto dalla TGR Liguria: sette puntate, ricche delle testimonianze di chi lo ha conosciuto, degli investigatori e dei giornalisti che all’epoca si occuparono di lui, dei suoi amici e familiari.

Grazie ai preziosi materiali d’archivio delle Teche Rai, prende vita puntata dopo puntata, il ritratto di un uomo che si autodefiniva ladro di professione, ma “gentiluomo”. Sul serbatoio della sua Harley aveva fatto incidere la scritta “Arsenio Lupin”.

Una vita di eccessi, passata per metà del tempo in carcere, fino al tragico epilogo, nel 2003, quando venne ucciso per gelosia, con un colpo di pistola.