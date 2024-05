La senatrice Raffaella Paita a Savona: “In Liguria i grandi progetti devono andare avanti”

Savona. La senatrice Raffaella Paita è venuta in visita a Savona dove ha incontrato nella Sala Rossa del Comune i rappresentanti delle categorie per ascoltare le richieste del territorio.

Ex candidata alle elezioni regionali in Liguria nel 2015, a margine ha commentato la situazione politica ligure. Dopo l’inchiesta per corruzione, da diverse parti si chiede di andare al voto in anticipo. Per Paita “Bisogna ancora capire cosa accadrà. Ora bisogna parlare del territorio. Nel 2015 Cofferati non aveva accettato l’esito delle primarie e candidandosi si era di fatto consegnata la Liguria a Toti. I grandi progetti devono andare avanti, il territorio deve continuare a crescere”.

“Grandi competenze che per essere mantenute devono essere trasmesse. Bisogna passarle ai giovani con nuovi stimoli e nuovi strumenti anche digitali”, evidenzia Alessandra Cirio, presidente di Confartigianato Savona.

Il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra aggiunge: “Ho l’impressione che non ci rendiamo conto di quanto stia cambiando il mondo e le distanze dei luoghi nei quali viviamo, potremmo essere la periferia di Milano e Torino, ma questo non è possibile perché mancano le infrastrutture. Non ci possono volere 4-5 ore per venire mezza giornata al mare”.

“Il turismo è un prodotto che deve essere sviluppato tutto l’anno, per i Comuni è a costo limitato, le amministrazioni comunali devono solo indirizzare le linee di sviluppo. Tante volte in questa provincia non ci rendiamo conto che garantisce un pil importante”.