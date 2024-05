La scuola primaria di Borgio Verezzi premiata con la Bandiera Verde-Eco School

Borgio Verezzi. Nel comune di Borgio Verezzi, oltre alla bandiera blu, assegnata per la prima volta, dalla FEE (Fondation Environmental Education), organizzazione riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale nel campo dell’educazione nello sviluppo sostenibile, sventola anche la Bandiera Verde/Eco-School 2024.

L’importante riconoscimento è stato conseguito dagli alunni della classe quinta della scuola primaria e attesta l’impegno della scuola nel promuovere la sostenibilità ambientale attraverso percorsi educativi specifici.

Il vessillo è stato assegnato per il progetto di sostenibilità ambientale finalizzato alla eliminazione degli sprechi di ogni genere: da quello alimentare, a quello energetico fino alla gestione dei rifiuti domestici per il miglioramento della raccolta differenziata).

Gli alunni hanno coinvolto nelle loro attività le famiglie e la società civile attraverso questionari ed incontri specifici.

Alla cerimonia di consegna della bandiera verde erano presenti le referenti regionali FEE Albina Savastano e Marina Dri, il sindaco Renato Dacquino, il vicesindaco Pier Luigi Ferro, la consigliera delegata Veronica Aicardi, la dirigente scolastica Giusi Manno e il personale docente della scuola primaria di Borgio Verezzi.

I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno ringraziato alunni e docenti, in particolare l’insegnante Francesca Parodi responsabile del progetto, per l’impegno e per il risultato raggiunto che testimonia l’attenzione della scuola attraversano comportamenti sostenibili per la salvaguardia dell’ambiente, patrimonio di tutti e di ciascuno.