La ricercatrice alassina Irene Caffa vincitrice del premio messo in palio da Fondazione Veronesi

Alassio. Per valorizzare il talento, la professionalità e la passione dei ricercatori, dal 2018 la Fondazione Veronesi ha istituito il “Fondazione Umberto Veronesi Award” per premiare le tre migliori ricerche di scienziati sostenuti da Fondazione e pubblicati nell’anno precedente. Il riconoscimento del valore di 5mila euro, è stato consegnato in occasione della Cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica il 15 maggio 2024 presso l’Università Statale di Milano. Irene Caffa è tra i tre vincitori dell’edizione 2024.

Irene Caffa sostenuta dalla Fondazione Veronesi nel 2017, ha svolto la ricerca presso il Dipartimento di Medicina Interna dell’Università degli Studi di Genova. Il suo articolo premiato: “Cyclic fasting bolsters cholesterol biosynthesis inhibitors’ anticancer activity”, è stato pubblicato su Nature Communications il 31 ottobre 2023.

Breve descrizione del progetto

La ricerca ha scoperto che il digiuno può “sbloccare” il potenziale antitumorale di alcuni farmaci normalmente impiegati in patologie non tumorali. In particolare, i farmaci che bloccano la produzione di colesterolo, abbinati a cicli di digiuno, arrestano la proliferazione dei tumori al pancreas e al colon.

Questo il commento della vincitrice prendendo a prestito una citazione di Umberto Veronesi : “Credere nella scienza significa credere nel futuro. Andate avanti, perché il mondo ha bisogno di scienza e ragione”. Ringrazio le Fondazioni Airc e Veronesi per il supporto in questi anni di ricerca, perché è grazie a questi enti che i ricercatori italiani possono portare avanti i loro progetti senza dover andare all’estero e far sì che della valida ricerca possa essere svolta sul territorio nazionale. Ho condiviso idealmente il premio con tutti i colleghi del laboratorio che mi hanno affiancata in questi anni di ricerca, condividendo gioie e dolori del percorso di sperimentazione.” Irene Caffa ha conseguito il diploma al Liceo Scientifico Bruno di Albenga, ha continuato gli studi all’Università di Genova, laureandosi in Biologia molecolare.

Ha poi lavorato all’ospedale Istituto Gaslini di Genova , in oncologia pediatrica e dal 2010 ha iniziato a lavorare con il professor Nencioni, con cui ha fatto un dottorato di ricerca in oncologia. La sua mansione attuale è di ricercatrice con la dott.ssa Livia Pisciotta nel campo di scienze dietetiche. Il 28 ottobre del 2022 era stata invitata, insieme ad altri ricercatori, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato per la cerimonia di celebrazione de “I giorni della Ricerca”, ed ora il prestigioso riconoscimento dalla Fondazione Veronesi.