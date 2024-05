La creazione artistica

“Quando sarai in grado di raccontare la luce del sole a un non vedente dalla nascita o la magia di Schubert a un sordo avrai imparato a liberare il fluire dell’anima dalla gabbia della parola”. Quella sera l’amico Gershom Freeman era in una delle sue fasi da libero flusso coscienziale e stava esprimendo qualcosa che covava da tempo, conversava con se stesso sapendo di essere ascoltato anche da me senza che questo lo censurasse minimamente, aveva bisogno di raccontarsi, di esprimere la sua ricerca, un’ottima occasione di crescita, per me, e di arricchimento sul tema dell’arte e della creazione artistica perché, parafrasando alcuni giganti sulle cui spalle siedo e dalle quali osservo, “l’arte ci renderà liberi” e “la libertà creativa salverà il mondo”. Fortunatamente di giganti che aiutano a vedere lontano, oltre all’amico Gershom, la storia del viaggio dell’umanità ne offre numerosi; per esempio ricordo le parole di George Bernard Shaw: “L’immaginazione è l’inizio della creazione. Le persone immaginano quello che desiderano, poi vogliono quello che immaginano e, alla fine, creano quello che vogliono”, ne facciamo tesoro e poi ci chiediamo: un’immaginazione così concepita può definirsi libera? Già, perché se non lo fosse ne risulterebbe gravato il prodotto finale. Se è vero che ogni prodotto dell’uomo è espressione del tempo nel quale è stato generato, ciò sta a significare che il vero soggetto è la storia, la collettività, il tessuto sociale che è linfa per ogni individuo, anche per ogni artista. Credo sia davvero inevitabile, nessun uomo da solo, nemmeno il più grande artista può essere tanto avanti rispetto al proprio tempo, anzi, è proprio affondando le radici personali in un connettivo generale che il genio socchiude una porta e prova a scorgere qualcosa oltre l’orizzonte comune, nel tempo, spesso, tale spiraglio si allarga divenendo patrimonio collettivo, ma l’accelerazione prodotta dallo sguardo del genio è innegabile e permane un messaggio di opportunità per chi saprà coglierne l’elemento innovativo.

Scrutare oltre l’orizzonte, che, come noto, viaggia al ritmo del nostro procedere, comporta spesso sofferenza e solitudine; l’aver visto ciò che è inaccessibile allo sguardo convenzionale, rende l’osservatore un pioniere, il suo viaggio è inevitabilmente solitario e quanto potrà riportare dello stesso dovrà essere sfumato, ammorbidito, ridimensionato, per renderlo comunicabile. Ricordo una allegoria che ben esplicita quanto sto cercando di descrivere: l’artista si offre alla visita dell’altrove, dell’ulteriore, se ne lascia intridere fino a coglierne gli aspetti più limpidi e profondi, in qualche modo vi si perde e “ il naufragar m’è dolce in questo mare”; resta poi il problema di riportare quanto vissuto alle frequenze del qui e ora. L’allegoria rappresentava l’artista come colui il quale, una volta richiamato al quotidiano, si aggrappava disperatamente al mondo che lo aveva visitato cercando di afferrarne quanto più possibile, la tragedia dell’essere rigettato nel proprio tempo si addolciva e, contemporaneamente, si esasperava prendendo coscienza di aver riportato con sé solo minimi brandelli di quel mondo sopravvissuti sotto le unghie, ecco allora l’artista, mestamente e con speranza, a nettarsi le unghie cercando, con quel poco rimastogli, di riportare a galla quell’infinito che aveva respirato. Una volta raccolta la permanenza trasformata dell’altrove che andava sfumandosi dentro di sé, l’atto creativo incontrava l’altro momento di complessità: comunicare ciò che era altro e che si è trasformato nella frantumata sopravvivenza raccolta davanti a sé con strumenti funzionali a un qui e ora che ben poco ha da condividere con l’assoluto che lo ha visitato. Credo che l’allegoria, in qualche modo, potrebbe rimandare, per chi ha letture crociane, al concetto di poesia e non poesia elaborato dal grande pensatore abruzzese-partenopeo.

Arriviamo, così, alla questione della tecnica che si esplicita perfettamente nelle parole di un poeta-cantautore contemporaneo: “tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole”, il rischio è di trasformarsi ne “lo scemo che passa”. L’acquisizione degli strumenti è imprescindibile, così com’è tristemente necessaria la condivisione con chi ti circonda. Non è un caso se Nietzsche propedeuticamente nell’introduzione allo Zarathustra affermi “si deve ancora avere del caos dentro di sé per poter generare una stella che danza” per poi subito ammonire profeticamente: “Ahimè! Si avvicina il tempo in cui l’uomo non genererà più stelle”. Mi permetto di aggiungere che è indispensabile che ogni individuo consenta in sé la sopravvivenza del caos, già, perché “anche il seme migliore non germoglia nel deserto”. Se chi incontra la creazione di una stella che danza non ha occhi per vederla e orecchie per coglierne la musica, l’atto creativo si svilisce fino all’annichilimento. Solo un accenno al fatto che tutta la vita merita di divenire un gesto creativo da parte di chi la sta vivendo, una creazione che è espressione di volontà di potenza, sempre con le parole di Nietzsche, ma non intesa superficialmente come prevaricazione, bensì come esercizio di personale potenza esercitata da sé verso di sé per divenire “una stella che danza”, per scoprirsi valle dell’eco nella quale ridare voce alla creazione dell’artista. Ogni volta che l’opera d’arte rinasce nell’incontro con l’artista-fruitore, ecco che quest’ultimo diviene artista esso stesso, conterraneo di chi ha saputo lasciarsi visitare dall’assoluto e abitante esso stesso dell’altrove che è divenuto il suo mondo.

Già nel 1975, nel discorso tenuto per la cerimonia del Nobel della Letteratura, Eugenio Montale si chiedeva: “È ancora possibile la poesia?”, la sua domanda, a quasi cinquant’anni di distanza, è ancor più minacciata dalle ombre del vuoto culturale del terzo millennio. Siamo in un tempo in cui tutti scrivono e pochissimi leggono, non solo, molti di quelli che leggono non vanno oltre le prime dieci righe di lettura integrale per poi proseguire a intermittenza, saltando periodi così da riuscire ad arrivare alla fine del testo inevitabilmente, però, avendo poco compreso. Questo tipo di lettura non permette l’incontro con lo scritto e, ancor più grave, con il lettore dello stesso che si trasforma in sopravvissuto nel deserto della cultura. Nessuna possibilità creativa da parte del lettore troppo in fretta distratto da un balletto di tic toc o dall’immagine di qualcuno che cade tra l’ilarità di qualche poverino di passaggio, ma quale valle dell’eco, quale stella che danza, quale possibilità per la poesia. Ricordo la preoccupazione dei più accorti pedagoghi già venti anni or sono, quando rilevavano che i bambini non erano più capaci di “inventare storie” replicando o assemblando solo ciò che vedevano in televisione; oggi, che l’immagine social è una permanenza invadente e onnicomprensiva nel tempo delle nuove generazioni, cosa potrà mai occorrere all’area di libertà creativa che un tempo si esprimeva nella stagione dei giochi e che sopravviveva nell’immaginario adulto? Quello che nell’artista era la presenza dello sguardo di dio è ora ridimensionato all’asfittico spazio di un visore di cellulare. I pochi sopravvissuti, spaesati e stranieri viandanti, si aggirano tra fantasmi di uomini nella speranza di incrociare “sguardi famigliari”. “Nessun pastore – ancora Nietzsche – e un solo gregge. Ognuno vuole la stessa cosa, e ognuno è uguale: chi sente in modo diverso, entra spontaneamente in manicomio”. Nella penombra crepuscolare dei nostri giorni è facile confondere lucciole per stelle che danzano, l’impero del mercato obnubila anche i migliori, poiché “Lontano dal mercato avvengono tutte le cose grandi: lontano dal mercato e dalla fama abitarono da sempre gli inventori di valori”, allora apriamo le finestre al pensiero e ascoltiamo ancora una volta le parole dello Zarathustra: “Fuggite dal cattivo odore! Allontanatevi dall’idolatria dei superflui!”

