La cantante savonese Alessandra Mele in gara l’anno scorso per la Norvegia si ritira dall’Eurovision 2024

La cantante Alessandra Mele, a poche ore dalla finale Eurovision 2024 a Malmö, in Svezia, ha dato forfait come protesta con le azioni di Israele a Gaza.

Con un messaggio video dai propri profili social, la nativa di Pietra Ligure, che in questa edizione avrebbe dovuto assegnare i voti per la Norvegia, ha annunciato che non parteciperà alla finale, denunciando il “genocidio” in corso a Gaza.

Queste le sue parole: “Stasera avrei dovuto assegnare i punti della Norvegia durante la finale dell’Eurovision. Nonostante sia grata che mi sia stata data l’opportunità di farlo ho deciso di ritirarmi“, – ha detto ai suoi follower – “Uniti nella musica By Music è il motivo per cui faccio musica, unire le persone, connetterle. Ma ora quelle parole sono solo vuote”. La 21enne ha spiegato il motivo della sua scelta di ritirarsi: “C’è un genocidio in corso e vi chiedo, per favore, di aprire gli occhi e aprire i cuori. Lasciate che l’amore vi guidi verso la verità: è davanti a voi”.

Alessandra Mele è nata a Pietra Ligure (ma vive ad Albenga) da padre italiano e madre norvegese ed era arrivata quinta a Eurovision 2023.