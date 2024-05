La Cairese schianta il Mapello, Boschetto: “Ci siamo fatti i complimenti ma non abbiamo festeggiato: dobbiamo ancora passare il turno”

Brembate. Una prestazione di alto profilo quella sfoderata dalla Cairese che, in occasione della semifinale di andata dei playoff nazionali, schianta 4-1 il Mapello e ora si trova ad un passo dalla finalissima che ha in palio un posto in Serie D.

“Abbiamo fatto una buonissima gara, approcciandola e conducendola molto bene, rischiando veramente pochissimo – ha dichiarato mister Riccardo Boschetto al termine dell’incontro -. Addirittura dispiace aver preso il gol alla fine, però faccio i complimenti ai ragazzi. C’è una crescita mentale importante“.

Ed è un periodo particolarmente positivo per la squadra gialloblù: “Veniamo da una serie di vittorie consecutive, tutte in partite da dentro o fuori. Siamo una delle uniche squadre che è arrivata terza, facendo quindi una partita in più. Siamo cresciuti esponenzialmente in tutto il girone di ritorno. Nel calcio c’è bisogno di lavorare, non conosco altri modi. Questo è un gruppo fantastico che ci ha sempre creduto, lavorando bene e tutti quelli che vengono chiamati in causa rispondono sempre alla grande. Noi abbiamo un’identità e cerchiamo di giocare sempre nella nostra solita maniera. Abbiamo molta qualità e quello che conta è l’approccio, diventato diverso e che è d’aiuto nelle prestazioni”.

“Ci siamo fatti i complimenti per la prestazione ma non abbiamo festeggiato, dobbiamo ancora passare il turno. Questa settimana dobbiamo lavorare con la testa. Ci sono ancora novanta minuti. Quando poi eventualmente saremo in finale nazionale allora ragioneremo in funzione di andare ad affrontarla“, chiosa Boschetto.