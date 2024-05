Karate Club Savona, otto medaglie conquistate nella seconda tappa dell’Open League

Padova. Si è svolta a Padova lo scorso fine settimana la seconda tappa dell’Open League di Karate, il circuito di gare valide per il ranking della nazionale giovanile.

Da giovedì 9 a domenica 12 maggio si sono sfidati alla Kioene Arena 1.285 atleti provenienti da 250 società Italiane.

Spedizione di successo per il Karate Club Savona che torna a casa con otto medaglie, seppur con un po’ di amaro in bocca per l’esito di alcuni incontri che avrebbero potuto portare ad un risultato ancor più soddisfacente.

Micol Genta (Junior F48 kg), Arianna Campo (U14 F42 kg) e Saimon Domi (Cadetti M+70 kg) hanno conquistato tre splendidi argenti.

Cinque le medaglie di bronzo, conquistate da Roberta Musso (Cadetti F61 kg), Maya Marenco (U14 F52 kg), Vittoria Galati (U14 F47 kg), Matteo Mondo Branchi (Cadetti M52 kg) e Giacomo Ferraris (U14 M45 kg).

Quinti classificati Andrea Odello e Gian Lorenzo Pica (Junior M68 kg), Jacopo Genta (Cadetti M63 kg) e Matilde Fiume (Junior F59 kg).

Hanno partecipato con prove meno fortunate anche Alessandro Agostinelli, Matteo Allegri, Lisa Rovere e Maila Badano negli Under 14, Silvia Catona nei Cadetti, Riccardo Magnani e Daniele Testa tra gli Junior, Gabriele Braja e Alessio Caleffi tra gli Under 21.

Una delegazione del sodalizio savonese sta partendo in queste ore per la Spagna, dove il prossimo fine settimana sarà di scena a La Coruña la seconda tappa della Coppa del Mondo giovanile.