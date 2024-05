Karate Club Savona, due medaglie alla Coppa del Mondo giovanile

Savona. Si è svolta a La Coruña, in Galizia, la seconda tappa della Coppa del Mondo giovanile di Karate, la competizione che riunisce i migliori atleti al mondo.

Circa tremila atleti in rappresentanza di 75 Nazioni hanno raggiunto la città Spagnola bagnata dall’oceano Atlantico per sfidarsi dal 15 al 19 Maggio.

Il Karate Club Savona ha portato una delegazione di 15 atleti tutti nella specialità combattimento Kumite capitanati dai coach Raffaella Carlini e Corrado Buscaglia.

Nella giornata di domenica due straordinarie medaglie arrivano dagli Under 14 dove Giacomo Ferraris nella -45kg vince la medaglia d’oro vincendo 5 incontri con 31 punti fatti confermandosi, dopo la medaglia di argento nella prima tappa di Dubai, uno degli atleti migliori al mondo nella sua categoria.

Nella -52kg femminile Maya Marenco (già quinta a Dubai) vince tutti gli incontri e perde solo la finalissima dalla belga Poskin in maniera incredibile: avanti 3-1 ad incontro praticamente finito subisce una rimonta all’ultimo decimo di secondo che la vede cedere 4-3 e conquistare l’argento.

Grandissimo quinto posto per Gian Lorenzo Pica in una categoria difficilissima come quella degli Junior -68kg dove vince 4 incontri incluso il derby contro il Campione Italiano Junior di categoria in carica Korotenko.

Vincono 3 incontri Andrea Odello negli Junior -68kg e Matteo Mondo Branchi nei Cadetti -52kg.

Un incontro vinto anche per Vittoria Galati negli Under 14 femminili -47kg.

Hanno partecipato con gare meno fortunate ma dimostrando di poter essere competitivi ai massimi livelli Gabriele Braja negli Under21, Micol Genta e Matilde Fiume negli Junior, Silvia Catona, Roberta Musso, Jacopo Genta e Saimon Domi nei Cadetti , Arianna Campo e Libertad Herrero negli Under 14.

L’Italia, anche grazie alle medaglie savonesi, chiude prima nel medagliere della competizione davanti ad Egitto e Spagna.

La prossima tappa sarà in Croazia, a Porec, a fine giugno.