Fase Nazionale Juniores, Legino-Morazzone LIVE: inizia l’avventura dei campioni regionali verdeblù

Risultato: Legino 1-3 Morazzone (5’ Sciutto, 28’ Castrovillari, 32’ Ottoboni, 49’ Ruzza) [Live]

Al 49’ il Morazzone cala il reis. Casella libera Ruzza il quale a tu per tu con Santelia mastica la conclusione, ma un rimpallo favorevole gli permette comunque di trovare la rete con Latino che, nonostante il tentativo alla disperata, non riesce a spazzare: è 1-3 al Ruffinengo!

Ale 16:29 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue visti dal 1’.

Termina 1-2 senza ulteriori emozioni un primo tempo estremamente frizzante, 45 minuti di buon livello in cui il Morazzone ha saputo reagire allo svantaggio iniziale portandosi avanti.

Al 46’ Cancellara spende un fallo tattico per interrompere una potenziale ripartenza avversaria venendo sanzionato.

Il direttore di gara comanda 1 minuto di recupero.

Al 44’ Cancellara si incarica di calciare direttamente una punizione, ma il suo tentativo termina di poco alto.

Al 43’ Di Corrado prende il posto di Castrovillari, sostituito probabilmente a causa di un acciacco.

Al 34’ proprio l’autore del gol Ottoboni viene sanzionato a causa di un intervento ruvido compiuto all’altezza della lunetta del centrocampo.

Al 33’ incredibile al Ruffinengo. Casella sguscia via tra i due centrali scartando Santelia, ma a porta spalancata manca l’appuntamento con il pallone venendo tradito dal proprio tentativo di colpo di tacco: pallone sul fondo, altro brivido però per il Legino.

Al 32’ Ottoboni porta in vantaggio il Morazzone. Azione travolgente della formazione guidata da mister Lelii che non lascia scampo alla difesa leginese: è 1-2 al Ruffinengo!

Al 30’ i lombardi continuano a rendersi estremamente pericolosi con la conclusione dalla distanza di Daghini, ma Santelia si supera respingendo in corner.

Al 28’ il Morazzone riesce a concretizzare la propria pressione offensiva. Castrovillari si libera dei propri marcatori approfittando di un’incertezza della difesa locale fulminando Santelia sul primo palo: fatale la conclusione dal limite dell’area del numero 10 ospite, è 1-1!

Al 22’ Santelia abbassa la saracinesca compiendo una parata spaziale sulla conclusione a botta sicura di Casella dal limite dell’area: intervento provvidenziale compiuto dall’esterno difensore verdeblù.

Al 18’ il Legino torna a farsi vedere in avanti non riuscendo tuttavia a trovare la via della rete.

Al 12’ il Morazzone prova a reagire costruendo alcune azioni estremamente pericolose, ma la difesa della difesa di mister Saccone si muovono a meraviglia riuscendo ad annullare i tentativi avversari.

Al 5’ ecco i padroni di casa. Sciutto trova la via della rete concretizzando con un inserimento vincente la splendida scorribanda di Cancellara sulla fascia: è subito 1-0 Legino al Ruffinengo!

Al 2’ Manzato da posizione defilata cerca di sorprendere Santelia, ma l’estremo difensore verdeblù risponde presente bloccando con sicurezza.

Alle 15:29 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

Legino: Santelia (C) Angeli, Cancellara, Casu, Didonato, Latini, Moscatelli, Sadiku, Sciutto, Tobia, Viti.

A disposizione: Canevari, Albani, Amici, Becco, Celaj, Larocca, Ramaj, Siciliano, Trisciani.

Allenatore: Pietro Saccone.

Morazzone: Russetti, Borghi, Pedrotti, Fusani, Ottoboni, Caporali, Casella, Daghini, Ruzza, Castrovillari, Manzato.

A disposizione: Poletti, Carozzino, Cremona, Di Corrado, Caponetto, Zanetti, Piscitello, Gjergji, Mocellin.

Allenatore: Eugenio Lelii.

Arbitro del match è il signor Romeo di Genova. Mino di La Spezia e El Hamdaoui di Novi Ligure i suoi assistenti.