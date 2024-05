Inseguimento “da film” in centro, Riccardo Tomatis: “Territorio presidiato, ad Albenga non c’è spazio per delinquere”

Albenga. Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga e in corsa per un secondo mandato, commenta l’episodio dell’inseguimento avvenuto oggi in centro storico.

“A seguito del tavolo ordine e sicurezza che ha portato ad una intensificazione di controlli e indagini da parte di tutte le forze dell’ordine l’arresto di oggi, verosimilmente frutto di attività investigativa, è ulteriore dimostrazione di quanto il territorio di Albenga sia presidiato”.

“Ad Albenga non c’è spazio per delinquere”, conclude.