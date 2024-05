Incidente sul lavoro a Pietra, operaio colpito alla testa da una putrella: soccorsi mobilitati

Pietra Ligure. Incidente sul lavoro, questa mattina (24 maggio), a Pietra Ligure. È successo una manciata di minuti dopo le 10, in via Villaggio Spotorno.

Stando a quanto riferito, a rimanere ferito è stato un operaio, colpito alla testa da una putrella (una trave di piccole dimensioni).

Immediato l’allarme. Sul posto, un’ambulanza di pietra soccorso e l’automedica del 118.

Per fortuna il trauma riportato è stato giudicato non grave. Dopo aver ricevuto le prime sul posto è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.