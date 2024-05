Incidente in A10, motociclista ferito e soccorsi mobilitati: code e disagi

Celle Ligure. Incidente in A10, nella mattinata odierna (29 maggio). È successo intorno alle 9,30, nel tratto compreso tra Albisola e Celle Ligure.

Stando a quanto riferito, a rimanere ferito è stato un motociclista che avrebbe fatto tutto da solo. Non risultano, al momento, altri veicoli coinvolti.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della croce verde di Albisola, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Per fortuna, le ferite riportate non sono state giudicate gravi: è stato trasporto, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.

Il sinistro ha provocato ripercussioni sul traffico: si registra una coda di circa 1km tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova.