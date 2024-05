Inchiesta corruzione, protesta davanti al palazzo di Regione: “Toti dimettiti”. Depositata mozione di sfiducia, scoppia il caos in consiglio

Liguria. Questa mattina, come annunciato, una piccola folla di manifestanti si è ritrovata agli ingressi del palazzo della Regione Liguria, in via Fieschi, raccogliendo l’invito delle opposizioni per chiedere a gran voce le dimissioni del presidente (attualmente sospeso) Giovanni Toti, agli arresti domiciliari nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria.

L’occasione è stata il consiglio regionale, il terzo dal terremoto giudiziario che ha travolto la regione. I manifestanti, in gran parte appartenenti ad associazioni e comitati, si sono dati appuntamento con cartelli e striscioni invocando appunto le dimissioni: “Game Over” e “Restituiscimi la mia Liguria”, e ancora “Comportamenti inopportuni? Dimissioni opportune”.

In consiglio intanto, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi ha anticipato (tra le contestazioni della maggioranza) l’intenzione di depositare una mozione di sfiducia nei confronti di Giovanni Toti, sottolineando che “al di là di quelli che saranno gli esiti dell’inchiesta il fallimento politico della giunta è ormai evidente e conclamato” e che lo scioglimento del consiglio regionale e il voto anticipato sono “l’unica strada possibile per restituire dignità alle istituzioni, evitare una situazione di stallo della Regione e garantire un governo regionale che lavori nella piena funzionalità”.

Una dichiarazione appoggiata, tra le proteste montanti, dal consigliere Luca Garibaldi (Pd-Articolo 1): “Sosterremo la mozione”, ha esordito quando ha preso la parola, subito bloccato dal presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, che ha invitato ad attendere il deposito della mozione prima di discuterne in aula: “Se la depositeree convocherò un ufficio di presidenza per stabilire la modalità di trattazione, come da regolamento”. Difficile però mantenere l’ordine: dagli spalti si sono alzate le proteste e le urla dei manifestanti: in un caos generale Medusei ha sospeso la seduta a una decina di minuti dall’inizio.

Nel frattempo dai banchi della maggioranza la consigliera della Lega Sonia Viale ha iniziato a intonare “Pittella, Pittella”, facendo riferimento all’ex presidente della Regione Basilicata in forza al Pd Marcello Pittella, coinvolto e poi assolto nell’inchiesta sulla ‘Sanitopoli’ lucana: “Lo hanno assolto”, ha ripetuto più volte all’indirizzo del pubblico Viale, suscitando ulteriori proteste e urla.

Depositata mozione di sfiducia per Toti: sarà discussa entro 10 giorni

Intorno alle 11 la seduta è ripresa con l’annuncio che la mozione di sfiducia è stata depositata: “È stata già annunciata e discussa dal consigliere Tosi – ha detto Medusei riprendendo la parola – la mozione da regolamento verrà discussa non prima dei tre giorni e non prima dei dieci giorni dalla presentazione”.

“Noi consideriamo politicamente conclusa l’esperienza di Toti, e dunque l’unico atto di cui dovrebbe occuparsi il consiglio dovrebbe essere la mozione di sfiducia – ha aggiunto Garibaldi – Non ci sono le condizioni per proseguire questa esperienza, abbiamo già chiesto le dimissioni, non sono arrivate e il quadro mi pare si sita avvitando, riteniamo sia coerente e giusto ci sia subito la calendarizzazione della mozione di sfiducia come atto politico che dovrebbe guidare tutto ciò che faremo nei prossimi giorni”.

Dicono ancora i i gruppi di opposizione Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lista Sansa e Linea Condivisa: “È l’unica strada possibile per restituire dignità alle istituzioni, per evitare una situazione di stallo della Regione e garantire un governo regionale che operi nella piena legittimazione democratica e politica. Al di là delle valutazioni di carattere giudiziario, dal punto di vista politico-amministrativo quanto è emerso dall’inchiesta è un’immagine degradata dell’utilizzo dell’istituzione pubblica, con lo spostamento delle decisioni strategiche dalle sedi istituzionali e democratiche ad altre improprie, in un quadro in cui le normali condizioni di trasparenza e legalità della pubblica amministrazione appaiono diffusamente piegate a interessi di parte”.

“Il fallimento politico della giunta Toti – proseguono – è ormai evidente e conclamato, a partire dalla gestione sanitaria, in profondo disavanzo, proseguendo per le politiche ambientali, ai trasporti, dalle infrastrutture alla casa, dal sociale alla cultura. A questo fallimento politico si aggiunge il blocco nei fatti dell’attività amministrativa e istituzionale della Regione, minata nelle sue fondamenta dagli ultimi accadimenti. In questo contesto e per la tutela dell’Ente regione, anche gli uffici regionali adotteranno ulteriore prudenza nella valutazione delle singole procedure, con inevitabili ritardi nell’ordinaria attività amministrativa e gestionale. Visto il perdurare di questa condizione di instabilità politica e amministrativa, unitamente a una già complessa situazione economico e sociale, l’avvitamento istituzionale rischia di acutizzarsi ulteriormente con danni importanti e irreparabili all’economia e alla società ligure”.

“Ci troviamo di fronte a una giunta e a una maggioranza che non ha le condizioni politiche per proseguire, dimezzata per potere e funzioni, senza l’autorevolezza necessarie per gestire nella pienezza delle proprie competenze e con la credibilità necessaria le sfide che riguardano la nostra regione. Una situazione insostenibile, per gli interessi generali della regione, a partire dalla tenuta economica e sociale, che non può proseguire”, concludono i gruppi di opposizione Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lista Sansa e Linea Condivisa.

Un consiglio che si preannunciava d’altronde movimentato, complice la “chiamata alle armi” da parte del consigliere Ferruccio Sansa sui social: “Venite in consiglio regionale – aveva scritto – Venite perché i liguri devono riprendersi le loro istituzioni, perché la Regione, il Comune sono la casa dei cittadini e non di chi finanzia le campagne elettorali. Venite perché dobbiamo dire insieme che le istituzioni sono il luogo dove si fa l’interesse di tutti e non soltanto di qualcuno. Venite perché questa legislatura è finita, ha perso senso, credibilità e bisogna dirlo. Venite perché dobbiamo dire tutti insieme che si può, si deve voltare pagina”.

“Inaccettabile è il comportamento della maggioranza che non si rende conto della gravità della situazione con gli arresti domiciliari di Toti – queste le prime dichiarazioni del Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale Gianni Pastorino – “ho chiesto le dimissioni immediate del Consiglio, visto che il Presidente agli arresti non le vuole presentare, questa mattina ancora prima di discutere la settimana prossima della mozione di sfiducia nei suoi confronti”.

Infatti Pastorino ha chiesto, durante i suoi interventi, un gesto di dignità e rispetto per i liguri, invitando tutti i Consiglieri a dimettersi, in virtù del fatto che Toti non è solo il Presidente della Regione Liguria, ma anche Assessore al bilancio e per quasi tre anni è stato anche Assessore alla Sanità che, nella nostra regione, rappresenta la nota più dolente di questa tornata di governo.

“Una gestione che per nove anni è stata Toticentrica, con i risultati che vediamo tutti, non può proseguire solo ed esclusivamente per mantenere le poltrone a Consiglieri e Assessori che molto probabilmente, dalle prossime elezioni, dovranno cercarsi un lavoro – conclude il Vicepresidente della Commissione Sanità – la Liguria e i suoi cittdini meritano più rispetto e considerazione”.