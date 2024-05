Inchiesta corruzione, l’interrogatorio di Roberto Spinelli è un caso: smentita sui “finanziamenti illeciti” attribuiti a Toti

Liguria. E’ difficile immaginare che in un interrogatorio di garanzia davanti al giudice preliminare un indagato per corruzione possa candidamente ammettere un reato. Ma è quello che, per un momento, era apparso dal verbale dell’interrogatorio di Roberto Spinelli, figlio di Aldo Spinelli, indagato come il padre nella maxi inchiesta che sta scuotendo la politica e il porto ligure.

Nel verbale dell’interrogatorio con la gip Paola Faggioni, durato circa un’ora, a un certo punto Spinelli Jr. parla di Giovanni Toti. Il dialogo tra l’indagato e la giudice è serrato e, a tratti, pungente tanto che il tono dell’imprenditore appare seccato. Ma parlando di alcune “sceneggiate” che vengono attribuite a Toti, Roberto Spinelli, alla gip che gli chiede il perché di queste sceneggiate, avrebbe detto “Perché voleva i finanziamenti illeciti”. Così almeno risulta dal verbale.

Filtrata la notizia, e trattandosi di materiale esplosivo sul fronte dell’inchiesta, è stato necessario, per l’avvocato di Spinelli Andrea Vernazza, procedere con una netta smentita. Inviata alla gip, formalmente. Ma passata anche ai giornalisti. Il chiarimento arriva con una lettera scritta a mano dallo stesso Roberto. Si “contesta recisamente” la trascrizione ufficiale dell’interrogatorio perché l’indagato ricorda “con assoluta certezza di aver detto finanziamenti leciti, non illeciti”.

Mero errore ortografico di trascrizione, dunque? Oppure un sarcasmo non colto da chi stava mettendo l’interrogatorio nero su bianco? A sciogliere il dubbio il fatto che nel documento redatto dal cancelliere il termine non c’è. Ma non si può non notare che si tratta del secondo episodio banale con ricadute eclatanti.

Sabato scorso, per una pec inviata al destinatario sbagliato da parte della segreteria del gip, i legali di Aldo Spinelli non si erano presentati all’interrogatorio di garanzia (poi svolto il lunedì) e il terminalista si era trovato da solo, accompagnato da due finanzieri, nei corridoi di palazzo di giustizia.

Ad ogni modo, il passaggio dei finanziamenti non è il solo interessante. Nel corso dell’interrogatorio Spinelli Jr, destinatario di una misura interdittiva, dice ancora: “Siamo entrati nel 2008, ho visto tutti i sindaci di Celle, penso che una volta o due abbiamo mandato”. La frase riguarda la trasformazione della spiaggia di Punta dell’Olmo da pubblica a privata, l’unico capitolo dell’inchiesta su cui ha voluto rispondere al gip, tanto voluta dal padre: “Ogni anno chiedeva a Toti come si poteva fare” e ha ripetuto, “non riesce a capire che non si può fare”. Era una operazione “impossibile”, così ha affermato l’ex consigliere delegato del gruppo. E infatti la spiaggia, a oggi, è rimasta in concessione pubblica.

In genere tutte le dichiarazioni di Roberto Spinelli fanno pensare a una tattica difensiva che cerca di far apparire il padre come “ingovernabile” dopo la morte della madre: “Da un po’ volevamo affiancargli un amministratore di sostegno”, ha detto.