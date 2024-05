Inchiesta corruzione, il sindaco Russo incontra Canavese: “Preoccupati per i progetti savonesi”

Savona. “C’è grande preoccupazione per progetti che insistono sul territorio savonese”. Lo dice il sindaco di Savona Marco Russo dopo l’incontro, avvenuto ieri, con Rino Canavese, ex presidente dell’Autorità Portuale di Savona e oggi membro e referente per Savona del comitato portuale, in seguito alla maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria.

“Sono giorni molto delicati con una situazione che sembra ancora in divenire. Ci sono partite sulle quali avevamo fatto conto oggi si tratta di capire se possono esserci dei ritardi per la situazione che si sta verificando”, prosegue ancora Russo.

Sono diversi i progetti che riguardano il porto savonese: tra questi il masterplan della riqualificazione del fronte mare di levante, il collegamento ferroviario con il Piemonte, l’elettrificazione.

“Al momento è prematuro qualsiasi fare tipo di previsione però certamente è un tema sul quale prestiamo molta attenzione. Auspichiamo che questi progetti strategici possano procedere senza intoppi o rallentamenti”, conclude Russo.