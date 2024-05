Inchiesta corruzione, il Ministero dei trasporti invia una commissione ispettiva in Autorità portuale: “Rischio atti illegittimi”

Liguria. Alla luce dell’inchiesta per corruzione che vede tra gli indagati anche il commissario dell’Autorità portuale Paolo Piacenza, il ministero dei Trasporti “manderà una commissione ispettiva” a Palazzo San Giorgio. Ad annunciarlo è il viceministro Edoardo Rixi a margine del convegno organizzato dal Cifi alla stazione marittima sul collegamento tra porto, ferrovia e aeroporto al termine del quale era prevista la firma di un protocollo d’intesa che è stata rinviata proprio a causa dei ritardi amministrativi.

“La preoccupazione da me espressa subito dopo l’inizio dell’inchiesta è che, se ci sono atti illegittimi in Autorità portuale, il rischio vero è che questo comprometta alcune cantierizzazioni – spiega Rixi -. Questo va verificato subito. Noi riteniamo ci sia la buona fede di tutti, però crediamo sia necessario avere un indirizzo molto chiaro. Chiediamo che l’Autorità portuale, con cui abbiamo interloquito, abbia la consapevolezza di quello che sta succedendo. È chiaro che siamo in una situazione non semplice, però cerchiamo di andare avanti”.

Piacenza, ex segretario dell’Autorità portuale e commissario da quando Paolo Emilio Signorini è passato al vertice di Iren, è indagato per abuso d’ufficio. Oggi era atteso al convegno, ma non si è presentato. E anche la nomina di un nuovo presidente, che spetta al ministero, è bloccata dalle vicende giudiziarie. “Abbiamo affrontato il punto ieri. problema è che, con l’arresto del presidente della Regione, l’intesa non sappiamo a chi chiederla – continua Rixi -. Abbiamo un’impasse dal punto di vista formale su come procedere”.

“Bisognerà capire cosa vuole fare l’attuale commissario, anche per motivi processuali – osserva il viceministro -. Sicuramente stiamo valutando le decisioni da prendere in queste settimane. È altrettanto evidente che dobbiamo garantire l’operatività del porto. Sono tutti temi interni all’Autorità portuale, il ministero ha una funzione di vigilanza non sul singolo atto ma in maniera molto più alta. In alcuni processi non siamo entrati. La nostra paura è che la situazione di tensione che si crea anche solo a leggere le intercettazioni crei situazioni di rigidità”.

E gli effetti si vedono già, dato che oggi è saltata la firma del protocollo d’intesa tra Rfi, Mit e Stazioni Marittime: “Siccome mancano alcuni pareri amministrativi ci prendiamo due settimane di tempo e prendiamo tutti i pareri, in modo da garantire la massima trasparenza del procedimento. È arrivato ieri in una lettera, si farà un altro comitato, si acquisiranno i pareri e si firmerà il protocollo. Sono le procedure che seguiamo normalmente, non credo che dobbiamo cambiare la procedura. Mi sono già scontrato anche pubblicamente con gli enti sull’eccessiva farraginosità di alcune procedure, detto questo è evidente che in questo momento dovremo spingere sull’acceleratore, ma fino a un certo punto”.

Nel frattempo a Vado Ligure è stato varato il primo cassone della nuova diga, come ha annunciato lo stesso Rixi nelle scorse ore: “Sono contento che finora si stia mantenendo un cronoprogramma su un’opera difficile che è un’opera nazionale ed europea. È evidente che la situazione attuale sia più critica rispetto a prima”. Il 24 maggio è prevista la posa in mare: “Si sta valutando in queste ore l’opportunità o meno di tenere l’evento”.

Diga che a sua volta risulta protagonista dell’inchiesta genovese, sia perché l’opera sarebbe stata studiata “per Spinelli”, come emerge da un’intercettazione di Toti, sia perché in un altro passaggio il governatore allora in carica dice che “sappiamo già chi la farà”. Ma da Rixi nessun ripensamento: “C’è l’intenzione da parte di tutto il governo di andare avanti. Quello che a noi interessa non è un tema di campagna elettorale, ma un tema di prospettiva degli scali italiani. Mi auguro ci sia una consapevolezza da parte di tutti che la diga non serve a un armatore o un altro, serve all’Italia. Bisogna evitare soprattutto che si inizino i lavori di demolizione della vecchia diga senza avere la certezza della conclusione dei lavori, altrimenti rischiamo di paralizzare il porto per vari anni. Tutti i cantieri hanno influenze sugli altri cantieri”.