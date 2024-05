Inchiesta Corruzione, i Giovani Democratici di Savona: “Toti coinvolto in pratiche dannose per democrazia e bene comune, si dimetta”

Savona. I Giovani Democratici di Savona esprimono la loro “profonda delusione e indignazione per le recenti accuse di corruzione rivolte al presidente di Regione Giovanni Toti”.

“Non possiamo tollerare che chi è chiamato a guidare la nostra regione sia coinvolto in pratiche così dannose per la democrazia e per il bene comune. Nonostante le gravi accuse, Giovanni Toti ha manifestato la sua intenzione di non dimettersi, dimostrando un totale disprezzo per l’etica pubblica e per il rispetto delle istituzioni. Questo atteggiamento è inaccettabile e rappresenta un insulto a tutti i cittadini che lo hanno eletto”.

“Chiediamo pertanto con forza le dimissioni immediate di Giovanni Toti dalla carica di presidente di Regione e andare alle elezioni. È fondamentale che la politica sia guidata da persone integre e responsabili, e la permanenza di Toti al potere mina la credibilità delle istituzioni e danneggia gravemente l’immagine della politica stessa”.

“Invitiamo tutti i cittadini e le forze politiche responsabili a unirsi a noi nell’esigere un comportamento morale e trasparente da parte dei nostri rappresentanti. La corruzione non ha posto nella nostra società e coloro che ne sono colpevoli devono assumersi le proprie responsabilità”.