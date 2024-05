Inchiesta corruzione, Filt-Cgil: “Rischio paralisi del porto, l’Adps sia messo in condizioni di svolgere le proprie funzioni”

Savona. “L’inchiesta sulla corruzione in Liguria e Autorità di Sistema Portuale rischia di paralizzare il porto, c’è preoccupazione per il lavoro; auspichiamo non ne paghino le conseguenze i lavoratori”. Lo afferma, in una nota, la segreteria di Filt-Cgil di Savona.

“Il terremoto giudiziario si inserisce in un contesto, quello portuale, certamente complicato sia perché parte di una filiera ampiamente marcata dalla concorrenza verticale che per le difficoltà sul rinnovo del CCNL Porti in cui vogliamo recuperare il potere d’acquisto salariale eroso dall’inflazione. In una fase di forte sviluppo dovuta ai fondi del PNRR, e contestualmente delicata anche per via della situazione internazionale, il rallentamento dell’AdSP di Genova-Savona, può creare le condizioni per un tentativo di deregolamentazione del lavoro e delle intese che hanno garantito la pace sociale e la produttività nel porto”.

“È evidente che in questo scenario sia indispensabile una ‘regia’ che abbia la ‘portata’ per reggere lo ‘scontro tra cordate imprenditoriali’, a tutela dell’interesse pubblico e del Modello Porto centrato sul lavoro dei dipendenti dei terminals e dei soci dell’Art 17; quella ‘regia’ non può che essere l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nel pieno della propria funzionalità”.

“È necessario, pertanto, che l’ente regolatore del lavoro portuale sia in condizione di continuare a svolgere le proprie funzioni, di rispettare gli impegni calendarizzati e di deliberare attraverso il Comitato di Gestione quanto necessario”.