Il vicesindaco di Andora Paolo Rossi alla tappa finale del Giro E a Roma

Roma. Il vice sindaco di Andora Paolo Rossi è stato scelto per partecipare alla tappa finale di Roma del Giro E nel Team ANCI.

L’associazione nazionale comuni italiani infatti è presente al giro con un sua squadra, formata nelle varie tappe dagli amministratori locali. Il Giro E, la competizione che ha accompagnato tutto il giro rosa e che utilizza bici a pedalata assistita, taglierà il traguardo prima dell’arrivo dei campioni e arriverà nella città eterna in una magnifica parata.

“Ringrazio Anci nazionale, Anci liguria e Rcs, per l’opportunità offertami di indossare la maglia tricolore nella tappa conclusiva del Giro – dichiara il vice sindaco Rossi – Sono emozionato e felice di portare il nome di Andora anche in questo gran finale di Roma e per me è il miglior modo per concludere, dopo 20 anni, la mia esperienza nell’amministrazione cittadina: farlo sotto il Colosseo è quanto di meglio avessi potuto chiedere.”