Il Vado blinda Capra con un biennale: “La società vuole costruire una squadra competitiva. Sono carico, vorrei iniziare già domani!”

Vado Ligure. Dopo l’ufficialità di mister De Lucia, il Vado sta organizzando passo passo la rosa in vista della prossima stagione. Gli ultimi due playoff vinti consecutivamente sono sicuramente un moto d’orgoglio da cui ripartire. E proprio la ripartenza è iniziata dalla conferma di uno dei giocatori più rappresentativi della rosa rossoblù: la società blinda Edoardo Capra, per lui un altro contratto biennale.

“Sono felice di continuare con il Vado, trovando subito la squadra e che ci sia fiducia in me con questo biennale- dichiara con soddisfazione il fantasista finalese -. Mi fa piacere non dovermi ambientare da un’altra parte, dando continuità a livello personale. Penso che la società comporrà una squadra di tutto rispetto, quindi sono più che felice di far parte di questo progetto”.

“Per me è una seconda casa“, poche e chiare per Capra quando ha dovuto descrivere cosa rappresenti per lui l’ambiente vadese. Oltre alle altre esperienze passate, tra cui quelle intermedie proprio in rossoblù, questa sarà la quarta stagione consecutiva al Chittolina: “Qui c’è sempre ambizione di fare bene con le potenzialità della società. A livello dilettantistico in Liguria è una della realtà migliori. Il presidente Tarabotto l’ho trovato carico e subito ambizioso di voler costruire una squadra di nuovo competitiva. Così anche il direttore sportivo Luca Tarabotto. Sono entusiasti nel ripartire e provare a fare un altro anno importante“.

Massima curiosità nel conoscere Silvestri De Lucia: “Non vedo l’ora. Penso abbia entusiasmo di venire a lavorare a Vado. Non sono uno che ha problematiche a lavorare con nessuno, vado d’accordo abbastanza con tutti e mi metto a disposizione di quelle che saranno le sue idee”. Così come la speranza di avere al proprio fianco la stragrande maggioranza dei suoi compagni di squadra della passata stagione: “Maggiori sono le conferme più facilita l’inserimento, non dovendo ricominciare tutto da capo. Facilita anche a tutti un lavoro che è già iniziato, ci sono già dei rapporti vivi e non c’è bisogno di riconoscersi o comunque sai già a qual è il livello di gioco. Poi spero ce ne siano il più possibile perché questo è stato un anno molto bello anche a livello umano“.

Il bilancio della condizione fisica è ancora decisamente positivo per il classe 1988: “Ho avuto un problema fisico inizialmente ma, una volta passato, non ho più avuto grossi problemi a parte una gara saltata per febbre. Fisicamente mi sento ancora molto bene ma più si va avanti con l’età più bisogna curarsi. Mi metto a disposizione del preparatore che arriverà.

“Sono già andato a giocare in questi giorni, non sono stato fermo: sono carico e vorrei iniziare già domani“, conclude con impazienza Capra.