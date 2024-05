“Il nemico alle porte” con foto di Toti sulla pagina di Tomatis Sindaco, Cavo e Bozzano: “Attacco alle istituzioni democratiche”

Albenga. Si intitola “Il nemico alle porte” e ha come immagine principale una foto in primissimo piano del presidente della Regione Liguria il post che ha scatenato l’ultima querelle tra la Lista Toti e “Insieme per il futuro”, una delle tre liste che sostiene la candidatura di Riccardo Tomatis a sindaco di Albenga.

Il post, di poche ore fa, si propone di porre l’accento sui “danni che la Regione arreca ad Albenga” e fa l’elenco di quelle che, secondo la lista che sostiene Tomatis, sono state le ricadute negative dell’azione dell’amministrazione regionale sul territorio ingauno.

“Guardando a tutt’oggi, non possiamo negare che Albenga abbia subito conseguenze negative dalle fallimentari politiche di una Regione guidata dagli stessi schieramenti politici i cui simboli fanno bella mostra di sé alle spalle del candidato della destra – si legge nel post – Dalla mancanza di investimenti nelle infrastrutture cruciali alla gestione inefficiente delle risorse, alle tristemente note carenze nel sistema sanitario, alla scarsa attenzione verso la crescita economica locale. Tutto ciò crea un disagio intollerabile: non possiamo pensare di lasciare il governo di questa città a chi ha partecipato ad eleggere i nemici del nostro territorio”.

E poi la ricerca dell’aspetto “positivo” che diventa anche un momento di “promozione” elettorale: “Nonostante tutto, Albenga fino ad oggi è cresciuta e lo ha fatto grazie all’impegno di tutti noi che abbiamo sempre lottato fianco a fianco, amministrazione e cittadini, per il bene della nostra città. È tempo di agire e di rafforzare l’innovazione che guida Albenga e continuerà a guidarla. Continuiamo a lottare per il nostro Comune e a far sentire la nostra voce con forza e determinazione, ottenendo risultati eccellenti a dispetto degli ostacoli della Regione. Uniamoci nella nostra bella esperienza di governo civico della città, per difendere Albenga dalle mire dei rappresentanti locali di partiti nazionali/regionali e per garantire un futuro migliore a tutti noi”.

Benché Toti non venga mai nominato direttamente, la presenza di una sua foto come “copertina” per l’attacco ha scatenato la reazione di Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti, e Alessandro Bozzano, capogruppo in consiglio regionale: “Il Pd che delegittima le forze dell’ordine e condanna gli arresti di chi ha aggredito i carabinieri. Il sindaco dem di Albenga che parla di Toti e della Regione usando il termine ‘nemico’ e mette la faccia del presidente come un bersaglio. Non ci siamo proprio, tutto quanto sta accadendo è di una gravità inaudita, è un attacco alle istituzioni democratiche e rischia davvero di innalzare ancora la tensione”.

“Ringraziamo il Pd per la solidarietà per le scritte inneggianti alla violenza. Ma stupisce che il partito della Schlein sia ultimamente sempre dalla parte sbagliata: non con gli uomini in divisa, ma tra coloro che si oppongono anche con violenza, fisica e verbale alle azioni a tutela della legalità e dell’ordine pubblico, come quelle effettuate venerdì scorso all’Ex Latteria di Stradone Sant’Agostino”.

“Accarezzare gli estremismi come fa certa sinistra non aiuta a costruire un serio dibattito nel Paese. Alzare la tensione a scopo di propaganda politica, ventilando e cavalcando inesistenti strette liberticide, è ipocrita e pericoloso. Il Pd prenda nettamente le distanze da chi ritiene di poter trasgredire la legge in nome delle proprie idee. Ogni protesta e ogni opinione deve poter essere espressa liberamente all’interno dei confini della legalità, perché è il rispetto della legge a garantire la libertà di tutti. E il Pd insegni ai suoi candidati che in politica esistono gli avversari, con cui ci si confronta, non i nemici. Ci auguriamo che certe scritte scompaiano dalle campagne elettorali come quella di Tomatis e che vengano condannate così come le scritte sui muri contro le istituzioni della nostra regione”, concludono Cavo e Bozzano.