Il Lions Club Valbormida sostiene l’associazione savonese “Amici della cardiologia”

Cairo Montenotte. Si è svolta ieri mattina (4 maggio) presso gli ambulatori della Cardiologia dell’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, la giornata di prevenzione cardiovascolare.

L’iniziativa, promossa dalla Associazione Savonese Amici della Cardiologia in collaborazione con il reparto di Cardiologia P.O. Levante (Ospedali San Paolo di Savona e San Giuseppe di Cairo) e con la fattiva collaborazione del comune di Cairo Montenotte, ha ottenuto un notevole successo.

La partecipazione è stata numerosa: sono stati compiuti oltre 150 screening gratuiti ai pazienti ed al termine degli accertamenti è stata rilasciata a ciascuno una scheda di rischio cardiovascolare, da condividere con il proprio medico di medicina generale.

L’iniziativa ha avuto il supporto del Lions Club Valbormida, che ha offerto la colazione a tutti i partecipanti.

“Siamo davvero soddisfatti ed orgogliosi di aver partecipato a questa iniziativa promossa dalla Associazione Savonese Amici della Cardiologia. I Lions sono sempre al fianco di iniziative in tema di prevenzione che si svolgono nel nostro territorio e siamo disponibili a collaborare in futuro per altre giornate di prevenzione” conclude il presidente del Lions Club Valbormida Matteo Pennino.