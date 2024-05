Il concorso “Shopping col sorriso” intitolato a Gian Carlo Formichella, compianto presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping

Alassio. Mentre ad Alassio si sta svolgendo il concorso “Shopping col sorriso”, organizzato dall’assessorato al commercio del Comune e dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, viene resa nota la decisione dell’amministrazione comunale di intitolare l’iniziativa alla memoria di Gian Carlo Formichella, il presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping scomparso il mese scorso.

L’assessore al commercio Franca Giannotta, dichiara: “Stimato presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping e figura molto conosciuta e apprezzata in città, Gian Carlo Formichella ci ha lasciati proprio nei giorni in cui veniva inaugurata la prima edizione del concorso ‘Shopping col sorriso’. Nel ricordo commosso della sua cara persona, che nella sua professione ha incarnato al meglio il significato della nostra iniziativa, dedicata alla calorosa accoglienza che le attività di Alassio offrono ai cittadini e ai turisti, la nostra amministrazione comunale ha deciso di intitolare alla sua memoria questo nuovo concorso. Un’iniziativa entusiasmante e all’insegna della gentilezza, che ci vede impegnati in una proficua collaborazione con il Consorzio Alassio Un Mare di Shopping e che ci auguriamo possa crescere e fiorire sempre di più nel corso degli anni”.

Il concorso “Shopping col sorriso” sarà attivo fino al 26 maggio, ed è dedicato ai residenti e ai turisti che, a fronte di un acquisto minimo di 50 euro spesi in un unica giornata presso le attività aderenti, potranno partecipare con una cartolina da imbucare nell’apposito spazio situato in Piazza Matteotti all’estrazione di un premio finale e nominare l’esercizio commerciale “dove sono di casa la cortesia e il sorriso nell’accogliere i clienti”.

In palio per il vincitore un premio del valore di 1.000 Euro composto da un set di valigie offerto dal consorzio Alassio Un Mare di Shopping, un trattamento spa e una cena per due persone offerti dal Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort, una confezione di prodotti cosmetici offerta da Acqua di Alassio e una torta di alta pasticceria con il logo del concorso offerta dalla pasticceria Simo – La pasticceria che sognavo.

L’iniziativa si chiuderà il 2 giugno alle ore 17.30 con lo spettacolo del comico Andrea Di Marco nell’appena rinnovata piazza Partigiani, preceduto dalla premiazione del concorso. Ingresso libero.

Il regolamento completo del concorso e l’elenco delle attività commerciali aderenti all’iniziativa sono presenti nel sito www.alassiounmaredishopping.it.