Il candidato sindaco Luigi De Vincenzi: “Proseguiremo nel piano di riqualificazione di Pietra Ligure”

Pietra Ligure. “Proseguiremo l’azione costante di controllo e manutenzione del nostro territorio, con altre opere necessarie sia alla messa in sicurezza quanto alla riqualificazione urbana”. Lo ha detto il primo cittadino uscente e candidato sindaco Luigi De Vincenzi, in corsa per le prossime elezioni amministrative con la lista “Pietra Sempre”.

“In questo mandato siamo riusciti ad avviare e concludere interventi davvero importanti e di grande prospettiva per la nostra cittadina” afferma De Vincenzi.

“Tante cose sono state fatte, come i tre lotti per il torrente Maremola e via Nazario Sauro, oltre ad un quarto lotto che auspichiamo possa essere a breve finanziato. In questi anni abbiamo dato una risposta che non si era davvero mai vista… Sul nostro torrente così come su altre criticità abbiamo sviluppato una serie di lavori risolutivi sul fronte della messa in sicurezza e non solo” aggiunge ancora il candidato sindaco pietrese.

“Ai pietresi e alla nostra comunità prometto di continuare su questa strada. L’obiettivo è aumentare la qualità della vita dei nostri cittadini e dare sicurezza in caso di particolari eventi meteorologici”.

E tra i punti chiave del programma amministrativo quello di reperire risorse e finanziamenti: “Su questo, grazie alla macchina comunale, non ci fermeremo, anzi… Su ogni bando e/o opportunità attenzione, competenze, progettualità e iter amministrativi idonei per ottenere i fondi necessari che serviranno per traguardare ancora un pieno e vero restyling del nostro paese” conclude De Vincenzi.