Il 30 maggio su Rai 1 va in onda “Come è umano lui”, il film su Paolo Villaggio: Enzo Paci nei panni dell’attore genovese

Liguria. Il 30 maggio in prima visione su Rai 1 va in onda ‘’Come è umano lui’’, per la regia di Luca Manfredi, con Enzo Paci nei panni dell’attore genovese.

Chi è stato Paolo Villaggio tutti lo sanno. I suoi personaggi, Fantozzi in primis, ma anche Fracchia o Kranz appartengono alla cultura popolare del nostro Paese. Ma non tutti sanno come Paolo Villaggio sia arrivato ad incarnare questi personaggi o quanto sia stata fondamentale nella sua vita sua moglie Maura che lo ha sempre appoggiato.

Il film è stato girato in Liguria e in particolare a: Genova in particolare a Boccadasse e a Nervi, Casella, Arenzano, Santa Margherita, Rapallo e Sori, oltre che a Roma.

Una coproduzione Rai Fiction Ocean Production, il tv movie, alla cui sceneggiatura ha collaborato la famiglia Villaggio, è stato realizzato con il contributo del PR FESR della Liguria e con la collaborazione della Genova Liguria Film Commission e del Comune di Genova.

“Regione Liguria, grazie ai fondi del PR FESR dedicati all’audiovisivo e alla sinergia con GLFC – Genova Liguria Film Commission, ha supportato la realizzazione di una produzione che celebra la figura iconica di Paolo Villaggio che, con i suoi personaggi, ha incarnato uno spaccato dell’Italia di quegli anni” commenta l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana.

“Finalmente siamo riusciti a far realizzare un progetto sul grande attore genovese, Paolo Villaggio – dichiara Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission – Si tratta di uno degli attori italiani più famosi al mondo e siamo veramente lieti del de fatto che sia stato interpretato dal talentuoso attore ligure Enzo Paci, che tanto sta restituendo al suo territorio in termini di professionalità e di fama, dice Cristina Bolla, Presidente Genova Liguria Film Commission”.

Il tv movie andrà in onda su Rai 1, sarà l’occasione di scoprire e riconoscere le molte location liguri utilizzate per raccontare la storia dell’attore che diventò leggenda.