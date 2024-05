I trend della comunicazione interna: come laborability contribuisce ad aumentare engagement e produttività

Stabilitosi come uno dei più importanti punti di riferimento in ambito digitale, laborability (www.laborability.com) è la piattaforma che offre ad aziende e professionisti news, informazioni e spunti interessanti che riguardano il mondo del lavoro. Attiva dal 2020 grazie al contributo di WI LEGAL, uno dei più importanti e influenti studi giuslavoristici italiani, ha la mission di supportare i lavoratori e di aiutarli a ottenere i bonus e gli incentivi di cui possono beneficiare. In aggiunta, si rivolge anche alle aziende, con una proposta formata da servizi e prodotti tecnologici creati per migliorare il benessere e il coinvolgimento dei collaboratori.

La piattaforma tratta in modo completo ed esaustivo diversi argomenti che riguardano l’attuale panorama professionale. Tra questi, emergono i trend che definiscono la comunicazione interna aziendale. Negli ultimi anni, infatti, ha subito trasformazioni significative, spinte principalmente dall’accelerazione digitale.

Le aziende che riescono a stare al passo con questi cambiamenti notano miglioramenti notevoli in termini di coinvolgimento dei dipendenti e trasparenza organizzativa. La tecnologia ha permesso la creazione di spazi virtuali dove i lavoratori possono scambiarsi idee liberamente, partecipare attivamente e sentirsi più coinvolti nelle dinamiche aziendali.

Personalizzare la comunicazione interna aziendale è diventato essenziale per aumentare l’engagement interno. Ogni dipendente ha esigenze e preferenze diverse, che possono essere meglio soddisfatte attraverso messaggi su misura che riconoscano il loro contributo unico.

Un’altra tendenza in forte ascesa è l’integrazione della trasparenza nelle pratiche comunicative. Questo significa offrire ai dipendenti una visione chiara delle decisioni aziendali e dei processi in corso, evitando problemi o ritardi nella distribuzione delle informazioni che potrebbero generare incertezze o disinformazione.

In aggiunta, la crescente importanza dell’inclusività nella comunicazione interna merita una menzione. Assicurarsi che ogni dipendente, indipendentemente dalla sua posizione o dal suo background, si senta ascoltato e coinvolto, è fondamentale per mantenere un ambiente lavorativo armonioso e produttivo.

Per rispondere efficacemente alle mutevoli esigenze del mercato, laborability ha ideato una soluzione che trasforma radicalmente la comunicazione interna delle aziende, aumentando la connettività, l’engagement e l’integrazione dei team. Il progetto laborability for è stato creato per fondere avanzate tecnologie con la personalizzazione dei contenuti. Si basa, infatti, su tre pilastri fondamentali:

– Tecnologia. Laborability ha sviluppato una tecnologia esclusiva che si integra perfettamente con i sistemi di comunicazione aziendali esistenti, rispettando e valorizzando l’identità di ogni dipendente. La piattaforma è progettata per essere fluida e intuitiva su qualsiasi dispositivo, assicurando semplicità di utilizzo e accessibilità.

– Contenuti. Viene elaborato un piano editoriale mensile che include articoli pertinenti al settore lavorativo, aggiornamenti specifici sull’azienda e sulle sue iniziative. Il team editoriale produce contenuti unici che non solo migliorano l’engagement ma offrono anche una nuova prospettiva sulle dinamiche aziendali e sulle storie individuali dei dipendenti.

– Analisi dei dati. Laborability monitora costantemente l’efficacia della comunicazione interna, estraendo insight preziosi che permettono di affinare ed evolvere il progetto, anticipando le tendenze del mercato e migliorando le performance complessive.

In conclusione, è evidente che laborability si posizioni come un partner indispensabile per chiunque desideri orientarsi con successo nel complesso scenario del mercato del lavoro contemporaneo.

Offrendo non solo dati precisi ma anche strumenti adattati alle esigenze specifiche, la piattaforma dà alle aziende e ai professionisti gli strumenti necessari per affrontare le sfide quotidiane e pianificare il futuro con maggiore consapevolezza e sicurezza.