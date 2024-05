I Lions della Valbormida donano tre alberi al Comune di Cairo: piantumati vicino al convento francescano

Cairo Montenotte. Si è svolta lo scorso sabato presso il convento francescano di Cairo Montenotte il service ambiente del Lions Club Valbormida che ha donato al Comune di Cairo Montenotte tre alberi messi a dimora e il relativo impianto di irrigazione.

E’ stata individuata una idonea zona pianeggiante adiacente al convento, considerato che in quel luogo i ragazzi dei boys scout svolgono attività ludico-ricreative, e le piante piantumate forniranno una adeguata ombratura.

Alla cerimonia ha presenziato il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini.

“Il Lions Club Valbormida ringrazia per la collaborazione i responsabili locali dell’associazione Agesci (Associazione Guide E Scouts Cattolici Italiani) nelle persone di Jacopo Marenco e Mariagrazia Malatesta ed il Vivaio Rossi di Cairo Montenotte per i preziosi consigli e per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro Club”.